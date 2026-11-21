1 of 4 ब्रेन में ब्लड फ्लो की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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हमारे ब्रेन को शरीर का मास्टरमाइंड कहा जाता है। हमें कब क्या करना है, कैसे करना है इनका संकेत ब्रेन से ही मिलता है, इसलिए ब्रेन का हेल्दी रहना और ठीक तरीके से काम करते रहना जरूरी है। क्या आप अपने ब्रेन को हेल्दी रखने वाले उपाय करते हैं?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए उसे लगातार ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसके लिए ब्रेन तक खून का संचार ठीक तरीके से होता रहना जरूरी है। अगर किसी कारण से दिमाग तक खून पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाएं संकरी हो जाएं या उनमें थक्का जम जाए, तो इससे खून का संचार बाधित हो सकता है। ये स्थिति स्ट्रोक का कारण बन सकती है जिसके कई बार जानलेवा दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं।



यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ ब्रेन को हेल्दी रखने वाले उपाय करने और ब्रेन से संबंधित समस्याओं के लक्षणों पर गंभीरता से ध्यान देते रहने की सलाह देते हैं।

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2 of 4 ब्रेन की समस्याएं - फोटो : Adobe Stock

ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक का खतरा



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, ब्रेन के किसी हिस्से में खून की सप्लाई प्रभावित होने से स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। इसके कारण आपको बोलने में परेशानी, हाथ-पैर में कमजोरी, आंखों से धुंधला दिखने या संतुलन बिगड़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। कई बार ये लक्षण कुछ मिनटों में ठीक हो जाते हैं, जिससे लोग उन्हें थकान या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यह ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक यानी मिनी स्ट्रोक भी हो सकता है, जो आगे आने वाले बड़े स्ट्रोक की चेतावनी है।



ऐसे लक्षणों को पहचानना और तुरंत मेडिकल सहायता लेना बेहद जरूरी है।

3 of 4 दिमाग में खून का संचार बाधित होना - फोटो : Freepil.com

कैसे पहचानें ये समस्या



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, दिमाग तक खून की सप्लाई कम होने के कई कारण हो सकते हैं। रक्त वाहिकाओं में संकुचन, थक्का या लो ब्लड प्रेशर के कारण ये दिक्कत हो सकती है। यदि दिमाग के किसी हिस्से में खून पहुंचना अचानक रुक जाए, तो इसपर गंभीरता से ध्यान देना और समय रहते इसके लक्षणों को पहचानना जरूरी है।

शरीर के एक तरफ का हाथ-पैर सुन्न या कमजोरी महसूस होना या चेहरे का एक हिस्सा लटक जाना स्ट्रोक का प्रमुख संकेत है।

खून की सप्लाई बाधित होने के कारण आपको अचानक शब्द स्पष्ट न बोल पाने, बातचीत समझने में परेशानी या बात करते समय शब्द भूल जाने जैसी दिक्कतें भी होने लगती हैं।

शरीर का संतुलन बिगड़ना, लड़खड़ाना या तेज चक्कर आना भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकते हैं। इसपर भी गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है।

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4 of 4 सिर में बहुत तेज दर्द की समस्या - फोटो : Freepik.com