1 of 4 टूथब्रश - फोटो : Amarujala.com/AI







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जब भी सेहत की बात आती है तो अक्सर हम सभी हृदय, फेफड़े, किडनी और लिवर जैसे अंगों को स्वस्थ रखने पर जोर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंह और दांतों की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। ओरल हाइजीन की अनदेखी न सिर्फ दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि शरीर की संपूर्ण सेहत पर भी असर डाल सकती है। खराब ओरल हेल्थ को कई अध्ययनों में हार्ट जैसी गंभीर समस्याओं को बढ़ाने वाला भी पाया गया है। इसलिए दांतों की सफाई के साथ सही टूथब्रश का इस्तेमाल करना और उसे समय पर बदलना भी जरूरी है।



क्या आप भी महीनों तक एक ही टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं? अगर हां, तो यह आदत आपकी ओरल हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है।

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2 of 4 ओरल हेल्थ टिप्स - फोटो : Amarujala.com/AI

हर तीन महीने में बदलें टूथब्रश



दंत स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, टूथब्रश को हर तीन महीने में बदल लेना चाहिए। लगातार इस्तेमाल से ब्रश के ब्रिसल्स घिसने और फैलने लगते हैं, जिससे दांतों की सफाई ठीक से नहीं हो पाती। पुराने ब्रश पर बैक्टीरिया, नमी और भोजन के सूक्ष्म कण जमा होने की आशंका भी रहती है।

लंबे समय तक एक ही ब्रश इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

नियमित रूप से ब्रश बदलना दांतों और मसूड़ों की सफाई बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है।

3 of 4 मुंह की साफ सफाई - फोटो : Amarujala.com/AI

ओरल हाइजीन का रखें ध्यान



डॉक्टर के मुताबिक, टूथब्रश का रोजाना इस्तेमाल होने के कारण उस पर समय के साथ भोजन के कण, नमी और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। इसलिए इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना उचित नहीं है।

दांत और मसूड़े केवल भोजन चबाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि शरीर की सेहत से भी जुड़े हैं।

ओरल हाइजीन खराब होने पर मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, जो शरीर में सूजन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हो सकते हैं।

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4 of 4 ओरल हाइजीन की दिक्कतें - फोटो : Freepik.com