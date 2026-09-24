सेहत की बात: शाकाहारी लोग ध्यान दें, कहीं आपमें भी तो नहीं है इन पोषक तत्वों की कमी?

1 of 4 शाकाहारी डाइट - फोटो : Amarujala.com/AI







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अच्छी सेहत के लिए किस तरह का खान-पान ज्यादा फायदेमंद है, शाकाहारी या मांसाहारी? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में बना रहता है। हालांकि इसको लेकर किए गए अध्ययनों में कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि पौधों पर आधारित खानपान कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत को लाभ पहुंचाने वाले हो सकते हैं। जबकि कुछ अन्य रिपोर्ट्स कहती हैं, पशुओं पर आधारित खानपान से शरीर के लिए जरूरी कई पोषक तत्व आसानी से प्राप्त किए जा सकते है।



अब सवाल ये है कि क्या फिर शाकाहारी डाइट लेने वालों में पोषक तत्वों की कमी का खतरा अधिक होता है?



फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित शाकाहारी डाइट शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व देती है। हालांकि समस्या तब शुरू होती है जब खाने में विविधता कम हो जाती है और शरीर को कुछ पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। खासकर शाकाहारी डाइट लेने वालों में विटामिन बी12, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, आयोडीन, जिंक जैसे न्यूट्रिशन की कमी का खतरा अधिक देखा जाता रहा है।

2 of 4 विटामिन बी-12 - फोटो : Adobe Stock

विटामिन बी12 पर ध्यान देने की जरूरत



विटामिन बी12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बनाने और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। यह प्राकृतिक रूप से मुख्य रूप से पशु-आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है।

दूध और अंडा से भी इसकी कुछ मात्रा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन पूरी तरह वीगन डाइट में लेने वालों में इसकी कमी का खतरा अधिक रहता है। ऐसे लोगों में विटामिन बी12 की कमी के कारण नसों और याददाश्त से संबंधित समस्याओं का जोखिम हो सकता है।

3 of 4 कैल्शियम की कमी - फोटो : freepik.com

आयरन और कैल्शियम की कमी का खतरा

दाल, चना-राजमा, हरी सब्जियां, मेवे और सीड्स आयरन के अच्छे पौध-आधारित स्रोत हैं। लेकिन पौधों से मिलने वाला आयरन शरीर में मांस से मिलने वाले आयरन की तुलना में आसानी से अवशोषित नहीं होता है। ऐसे में भोजन के साथ विटामिन-सी वाले खाद्य पदार्थ लेना जरूरी है, जिससे आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद मिल सके। शाकाहारी और वीगन लोग जो दूध-दही का सेवन नहीं करते हैं उनमें कैल्शियम की कमी का खतरा हो सकता है । कैल्शियम से भरपूर फोर्टिफाइड सोया या दूसरे पौध-आधारित दूध, कैल्शियम-सेट टोफू और कुछ हरी सब्जियां इसका विकल्प हो सकती हैं। विटामिन डी और आयोडीन की पर्याप्त मात्रा भी जरूरी है। पूरी तरह पौध-आधारित डाइट में इनकी कमी का जोखिम बढ़ सकता है।

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4 of 4 डाइट का रखें ख्याल - फोटो : Freepik.com