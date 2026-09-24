अलर्ट: देर रात तक मोबाइल चलाते रहने वालों के लिए चेतावनी, ये आदत पहुंचा रही सेहत को बड़ा नुकसान

अगर आप भी रोज रात को घंटों तक मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं तो सावधान हो जाइए, छोटी सी लगनी वाली ये आदत जाने-अनजाने आपको बड़ी मुसीबतों की ओर धकेलने वाली हो सकती है। इसका सीधा असर आपकी नींद की गुणवत्ता पर पड़ता है जो कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाने वाली हो सकती है। रात में कुछ घंटे कम सोना अक्सर लोगों को बहुत सामान्य लगता है। लेकिन नींद सिर्फ शरीर को आराम देने का समय नहीं है। इस दौरान शरीर की कई जैविक प्रक्रियाएं सक्रिय रहती हैं, जिनका संबंध इम्यून सिस्टम से भी है। मतलब अगर नींद कम हुई तो आपकी इम्युनिटी भी प्रभावित हो सकती है।

अच्छी सेहत के लिए, अच्छी नींद कितनी जरूरी है ये हम सभी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि जिन लोगों की रात की नींद पूरी नहीं होती है या फिर जो लोग अक्सर नाइट शिफ्ट वाले जॉब करते हैं, उनमें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा अधिक रहता है।

नींद कम होने का असर नींद की कमी केवल थकान और चिड़चिड़ापन नहीं बढ़ाती। शोध में पाया गया है कि नींद की कमी इम्यून सिस्टम की कुछ कोशिकाओं और संकेत देने वाले रसायनों की गतिविधि को भी प्रभावित कर सकती है।

कितनी नींद जरूरी है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अधिकांश वयस्कों को हर रात कम से कम 7-9 घंटे की नींद की जरूरत होती है।



नींद सुधारने के लिए रोज लगभग एक ही समय पर सोने और जागने, सोने से पहले रोशनी कम करने और स्क्रीन का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा शाम के बाद कैफीन वाली चीजों का सेवन न करने से भी लाभ मिल सकता है। अगर पर्याप्त समय बिस्तर पर बिताने के बावजूद लगातार नींद खराब रहती है या दिन में अत्यधिक नींद आती है, तो डॉक्टर से इस बारे में सलाह लेना जरूरी है।

--------------यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।