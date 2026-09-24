अलर्ट: देर रात तक मोबाइल चलाते रहने वालों के लिए चेतावनी, ये आदत पहुंचा रही सेहत को बड़ा नुकसान

अच्छी सेहत के लिए, अच्छी नींद कितनी जरूरी है ये हम सभी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि जिन लोगों की रात की नींद पूरी नहीं होती है या फिर जो लोग अक्सर नाइट शिफ्ट वाले जॉब करते हैं, उनमें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा अधिक रहता है।
अगर आप भी रोज रात को घंटों तक मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं तो सावधान हो जाइए, छोटी सी लगनी वाली ये आदत जाने-अनजाने आपको बड़ी मुसीबतों की ओर धकेलने वाली हो सकती है। इसका सीधा असर आपकी नींद की गुणवत्ता पर पड़ता है जो कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाने वाली हो सकती है।
रात में कुछ घंटे कम सोना अक्सर लोगों को बहुत सामान्य लगता है। लेकिन नींद सिर्फ शरीर को आराम देने का समय नहीं है। इस दौरान शरीर की कई जैविक प्रक्रियाएं सक्रिय रहती हैं, जिनका संबंध इम्यून सिस्टम से भी है। मतलब अगर नींद कम हुई तो आपकी इम्युनिटी भी प्रभावित हो सकती है।
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इम्युनिटी की समस्याएं
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नींद की कमी का इम्युनिटी पर असर
अध्ययनों में नींद की कमी और कई प्रकार के संक्रमण बढ़ने के बीच सीधा संबंध पाया गया है। खासकर लगातार कम सोने की आदत शरीर की संक्रमण से लड़ने वाली प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसलिए नींद को सिर्फ थकान दूर करने के बजाय स्वास्थ्य का जरूरी हिस्सा समझना चाहिए।
- एक अध्ययन में 153 स्वस्थ लोगों को शामिल किया गया था। वायरल संक्रमण के संपर्क में आने से पहले जिन लोगों की औसत नींद 7 घंटे से कम थी, उनमें 8 घंटे या उससे ज्यादा सोने वालों की तुलना में संक्रमण होने का खतरा करीब 2.94 गुना अधिक पाया गया।
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नींद की कमी का असर
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नींद कम होने का असर
नींद की कमी केवल थकान और चिड़चिड़ापन नहीं बढ़ाती। शोध में पाया गया है कि नींद की कमी इम्यून सिस्टम की कुछ कोशिकाओं और संकेत देने वाले रसायनों की गतिविधि को भी प्रभावित कर सकती है।
- एक अध्ययन में सिर्फ एक रात की नींद की कमी के बाद कुछ प्रतिरक्षा संकेतकों में बदलाव देखा गया।
- लंबे समय तक नींद की गड़बड़ी शरीर में सूजन और संक्रमण के जोखिमों को बढ़ाने वाली पाई गई।
- शोधकर्ताओं ने बताया कि नींद प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है ऐसे में लगातार नींद की कमी इस संतुलन को बिगाड़ सकती है। इसलिए रोजाना कम सोना आपको बीमारियों की ओर धकेलने वाला हो सकता है।
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अच्छी नींद की जरूरत
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कितनी नींद जरूरी है?
स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अधिकांश वयस्कों को हर रात कम से कम 7-9 घंटे की नींद की जरूरत होती है।
नींद सुधारने के लिए रोज लगभग एक ही समय पर सोने और जागने, सोने से पहले रोशनी कम करने और स्क्रीन का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा शाम के बाद कैफीन वाली चीजों का सेवन न करने से भी लाभ मिल सकता है। अगर पर्याप्त समय बिस्तर पर बिताने के बावजूद लगातार नींद खराब रहती है या दिन में अत्यधिक नींद आती है, तो डॉक्टर से इस बारे में सलाह लेना जरूरी है।
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नोट:
यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण:
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