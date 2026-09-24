क्या कहते हैं विशेषज्ञ?



मनोरंजन के लिए रील्स देखना ठीक है, लेकिन अगर फोन बंद करना मुश्किल लगे या बिना स्क्रॉल किए बेचैनी होने लगे, तो अपनी सोशल मीडिया आदत पर ध्यान देना जरूरी है।



अमेरिका की रोवन यूनिवर्सिटी के डिजिटल कल्चर शोधकर्ताओं डॉ. मैक्सी हेटमेयर और अन्ना गोट्जफ्राइड ने इसके प्रभावों को समझने के लिए अध्ययन किया। इसमें 13 से 26 वर्ष के युवाओं से बातचीत के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यह सोशल मीडिया की उस दुनिया से अचेतन विद्रोह का तरीका हो सकता है, जहां हर पोस्ट के पीछे यूजर का ध्यान और उससे कमाई हासिल करने की कोशिश रहती है।



हर चीज कंटेंट है तो ब्रेन रॉट एंटी-कंटेंट



युवाओं का कहना है कि आमतौर पर सोशल मीडिया की ज्यादातर पोस्ट उनसे कुछ न कुछ चाहती हैं- कुछ खरीदना, कुछ सीखना या खुद को बेहतर दिखाना।

बेतुकी रीलें इसके उलट हैं। वे उनसे कुछ नहीं मांगतीं। युवाओं के मुताबिक, जब हर चीज कंटेंट बन गई है तो ब्रेन रॉट उसका एंटी-कंटेंट है।



अध्ययन के मुताबिक घंटों एल्गोरिदम के हिसाब से चलने वाली टाइमलाइन स्क्रॉल करने के बाद युवा थकी और कम-चयनात्मक मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हैं। ऐसे में वे सामने आने वाली सामग्री को बिना ज्यादा सोचे देखते रहते हैं। हालांकि लंबे समय में ये आदत स्क्रीन टाइम को बढ़ाने वाली हो सकती है, साथ ही कुछ मामलों में इसके संज्ञानात्मक क्षमता पर असर पड़ने का भी जोखिम हो सकता है।







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स्रोत:

Modern Day High: The Neurocognitive Impact of Social Media Usage



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