सेहत की बात: इम्युनिटी बढ़ाने के चक्कर में ये गलतियां तो नहीं कर रहे आप? फायदे की जगह हो सकता है नुकसान

1 of 4 इम्युनिटी कैसे मजबूत करें? - फोटो : Amarujala.com/AI







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जिस तरह से हर साल संक्रामक बीमारियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ काफी चिंतित हैं। इस तरह की समस्याओं के खतरे को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है- अपनी इम्युनिटी को मजबूत बनाना।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कई अंगों, कोशिकाओं और पोषक तत्वों से मिलकर बनता है। इतना ही नहीं इम्युनिटी को मजबूत बनाने की प्रक्रिया सतत है, इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना जरूरी है। इसके लिए कोई एक दवा या उपाय नहीं है जो पल भर में इम्युनिटी को मजबूत कर दे।



समस्या तब शुरू होती है जब इम्युनिटी के नाम पर लोग जरूरत से ज्यादा सप्लीमेंट लेने, एक ही चीज को बार-बार खाने और नींद जैसी बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज करने लगते हैं। आइए जानते हैं कि आपकी कौन सी आदतें मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती हैं।

2 of 4 सप्लीमेंट्स को लेकर सावधानी - फोटो : Freepik.com

खुद से न लें सप्लीमेंट्स



इम्युनिटी मजबूत करने के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी या मल्टीविटामिन न लें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार, पर्याप्त पोषक तत्व मिलने के बावजूद अतिरिक्त विटामिन और मिनरल लेना आपके लिए और दिक्कतें बढ़ाने वाली हो सकती हैं।

उल्टा, कुछ पोषक तत्वों की जरूरत से ज्यादा मात्रा नुकसान कर सकती है।

उदाहरण के लिए इम्युनिटी के लिए जिंक जरूरी है, पर ज्यादा जिंक लेने से शरीर में कॉपर की कमी हो सकती है और इससे इम्यून सिस्टम प्रभावित हो सकता है। इम्युनिटी मजबूत करने के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी या मल्टीविटामिन न लें।

3 of 4 डाइट को लेकर सावधानी - फोटो : Adobe Stock

सिर्फ एक विटामिन काफी नहीं



इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। विटामिन ए, सी, डी, ई, बी के साथ विटामिन, जिंक, आयरन, सेलेनियम और दूसरे पोषक तत्व शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी होने पर इम्यून सिस्टम की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।

इसलिए फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, पर्याप्त प्रोटीन, मेवे और स्वस्थ वसा वाला विविध आहार ज्यादा जरूरी है। इम्युनिटी बढ़ाने के लिए किसी एक चीज पर निर्भर न रहें।

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4 of 4 नींद की कमी का सेहत पर असर - फोटो : Freepik.com