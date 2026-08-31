दुखी हैं तो जबरदस्ती मुस्कुराने की जरूरत नहीं, जानें Toxic Positivity के नुकसान

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Toxic Positivity Symptoms: कई बार आप काफी दुखी होती हैं और ऐसे में कोई आकर मुस्कुराते हुए बस कह दे- "अरे, सब ठीक हो जाएगा, चिल करो!" इस दौरान कहने वाले की नीयत भले ही अच्छी हो, लेकिन उस पल मन करता है कि बस चिल्ला ही पड़ें। हर हाल में 'सअच्छा है' बोलने और जबरदस्ती मुस्कुराने के इसी दबाव को आजकल 'टॉक्सिक पॉजिटिविटी' कहा जा रहा है। मेडिकल साइंस भी मानता है कि दुख, गुस्सा या उदासी छुपाना कोई समझदारी नहीं, सेहत के साथ खिलवाड़ है।



कई बार आप काफी दुखी होती हैं और ऐसे में कोई आकर मुस्कुराते हुए बस कह दे- "अरे, सब ठीक हो जाएगा, चिल करो!" इस दौरान कहने वाले की नीयत भले ही अच्छी हो, लेकिन उस पल मन करता है कि बस चिल्ला ही पड़ें। हर हाल में 'सअच्छा है' बोलने और जबरदस्ती मुस्कुराने के इसी दबाव को आजकल 'टॉक्सिक पॉजिटिविटी' कहा जा रहा है। मेडिकल साइंस भी मानता है कि दुख, गुस्सा या उदासी छुपाना कोई समझदारी नहीं, सेहत के साथ खिलवाड़ है।

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पहले समझें टॉक्सिक पॉजिटिविटी



टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब है, हर स्थिति में जबरदस्ती सकारात्मक रहने की उम्मीद करना और नकारात्मक भावनाओं को नजरअंदाज करना। यह तब दिखाई देती है, जब कोई दुख, गुस्सा या परेशानी बताने पर कहे, 'सब ठीक हो जाएगा' या 'हमेशा खुश रहो।' इससे भावनाओं को समझने के बजाय उन्हें दबाने का अहसास होता है।





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भावनाएं दबाना नहीं है समाधान



जब हम दुख या डर को जबरदस्ती दबाते हैं और बाहर से खुश होने का नाटक करते हैं तो मेडिकल साइंस इसे 'इमोशनल सप्रेशन' कहता है। न्यूरोलॉजिकल शोध बताते हैं कि भावनाएं दबाने से शरीर में कॉर्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन) का स्तर तेजी से बढ़ता है। इससे नींद न आना, सिर दर्द और इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। उदासी को महसूस करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि दिमाग का स्वाभाविक हीलिंग प्रोसेस है।





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'मैं तुम्हारे साथ हूं' कहना बेहतर यदि आपकी कोई सहेली या घर का सदस्य परेशान है तो उसे 'सब ठीक हो जाएगा' जैसी टॉक्सिक पॉजिटिव बातें बोलने के बजाय सॉलिडैरिटी स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें, जैसे- 'यह समय कठिन है' या 'मैं तुम्हारे साथ हूं।' आप मन की भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें नाम भी दे सकती हैं। 'नेम इट टू टेम इट' तकनीक के अनुसार, 'मुझे गुस्सा आ रहा है' या 'मैं निराश हूं' कहने से भावनाओं को स्वीकार करने में मदद मिलती है और तनाव कम हो सकता है।



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