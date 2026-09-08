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हेल्थ टिप: रोज एक नींबू को पानी में निचोड़कर पीने से शरीर को क्या लाभ मिलते हैं?

Tue, 08 Sep 2026 05:05 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 08 Sep 2026 05:05 PM IST
सार

Health Benefits of Lemon Water: अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस लेख को आखिर तक पढ़ें। हम यहां आपको बताएंगे कि हर दिन नींबू पानी पीने से आपके शरीर में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। 

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रोज एक नींबू को पानी में निचोड़कर पीने से शरीर को क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : AI
Health Benefits of Lemon Water: दिन की शुरुआत एक गिलास नींबू पानी से करना कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है। नींबू विटामिन C का अच्छा स्रोत है और पानी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। ऐसे में रोजाना सीमित मात्रा में नींबू पानी पीना संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने से जुड़ा है। 


हालांकि, नींबू पानी को किसी बीमारी का इलाज या वजन घटाने का जादुई नुस्खा मानना सही नहीं है। इसके फायदे इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आपकी पूरी डाइट और लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आप रोज एक नींबू का पानी पीते हैं, तो इससे शरीर को कुछ पोषक तत्व मिल सकते हैं और पर्याप्त पानी पीने की आदत भी बन सकती है। आइए जानते हैं इसके संभावित फायदे और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

 
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रोज एक नींबू को पानी में निचोड़कर पीने से शरीर को क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : AI
 रोज नींबू पानी पीने से शरीर में क्या बदलाव हो सकते हैं?

1. शरीर हाइड्रेटेड रहने में मदद

 नींबू पानी का सबसे सीधा फायदा हाइड्रेशन है। अगर नींबू मिलाने से आपको ज्यादा पानी पीने की आदत बनती है, तो यह शरीर में पर्याप्त तरल बनाए रखने में मदद कर सकता है।  पर्याप्त पानी शरीर के सामान्य तापमान, पाचन और कई जरूरी शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है।

 2. विटामिन C की कुछ मात्रा मिलती है

 नींबू में विटामिन C मौजूद होता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है और सामान्य इम्यून सिस्टम के कामकाज में भूमिका निभाता है। इसके अलावा विटामिन C शरीर में कोलेजन बनाने के लिए भी जरूरी है, जो त्वचा, हड्डियों और शरीर के दूसरे ऊतकों के लिए महत्वपूर्ण है।

 
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रोज एक नींबू को पानी में निचोड़कर पीने से शरीर को क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : AI
3. पाचन के लिए हो सकता है मददगार

 कुछ लोगों को खाना खाने के बाद नींबू पानी पीने से हल्का और बेहतर महसूस हो सकता है। हालांकि, नींबू पानी को पाचन संबंधी हर समस्या का इलाज नहीं माना जा सकता। अगर लगातार गैस, एसिडिटी, पेट दर्द या पाचन की समस्या रहती है, तो इसके पीछे का कारण जानना जरूरी है।

 4. मीठे पेय का बेहतर विकल्प

 अगर आप सोडा, मीठे जूस या ज्यादा चीनी वाले ड्रिंक की जगह बिना या बहुत कम चीनी वाला नींबू पानी लेते हैं, तो इससे अनावश्यक शुगर और कैलोरी का सेवन कम करने में मदद मिल सकती है।  वजन मैनेजमेंट के लिहाज से यह एक उपयोगी बदलाव हो सकता है, लेकिन केवल नींबू पानी पीने से वजन कम नहीं होता।

 
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रोज एक नींबू को पानी में निचोड़कर पीने से शरीर को क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : AI
5. किडनी स्टोन के जोखिम में कुछ भूमिका

 नींबू और दूसरे खट्टे फलों में साइट्रेट पाया जाता है। पर्याप्त तरल पदार्थों के साथ डाइट में साइट्रेट की मौजूदगी कुछ प्रकार की किडनी स्टोन की समस्या में उपयोगी हो सकती है। हालांकि, जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार डाइट और पानी की मात्रा तय करनी चाहिए।

 
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रोज एक नींबू को पानी में निचोड़कर पीने से शरीर को क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : AI
नींबू पानी पीते समय इन बातों का रखें ध्यान

 बहुत ज्यादा नींबू पानी पीने या इसे बहुत अधिक खट्टा बनाकर बार-बार पीने से दांतों की बाहरी परत यानी इनेमल पर असर पड़ सकता है। इसे बहुत देर तक मुंह में रखने के बजाय सामान्य तरीके से पीना बेहतर है। पीने के बाद सादे पानी से मुंह कुल्ला करना भी उपयोगी हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी या रिफ्लक्स की समस्या रहती है, तो खट्टे पेय से परेशानी बढ़ सकती है।

 
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