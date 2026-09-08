सेहत की बात: क्या हमारे ब्रेन में भी बदलाव करने लगा है मोबाइल? लोगों में देखी जा रही हैं ये समस्याएं

मोबाइल हम सभी के जीवन का जरूरी हिस्सा बन गया है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात में सोने जाने से पहले तक हम सभी किसी न किसी वजह से मोबाइल की स्क्रीन से चिपके रहते हैं।

मोबाइल का ब्रेन पर क्या असर हो रहा है? मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल यानी स्क्रीन टाइम और इससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरों को लेकर हालिया शोध में पाया गया है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम नींद की समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है।

इससे बचें कैसे?



अब सवाल ये है कि फिर अपने ब्रेन हेल्थ को ठीक कैसे रखा जाए?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए इसे आराम देने की जरूरत होती है, जिसके लिए अच्छी नींद जरूरी है। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से नींद की समस्याएं बढ़ रहा हा ऐसे में आपको आदतों में कुछ बदलाव करना चाहिए।



सोने का समय तय करें और बिस्तर पर लंबे समय तक फोन चलाने से बचें। नोटिफिकेशन कम करें और बिना काम के लगातार स्क्रॉल करने की आदत पर रोक लगाएं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के एक सर्वे में 87% वयस्कों ने बताया था कि वे नियमित रूप से अपने बेडरूम में फोन चलाते रहते हैं, इस आदत में बदलाव करके आप कई तरह के लाभ पा सकते हैं।







--------------

नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।