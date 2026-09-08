फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Health & Fitness ›   dieting will harm these people health full list see here in logo ko dieting nahi karni chahiye

जानना जरूरी: किन लोगों को डाइटिंग नहीं करनी चाहिए? जान लें वरना सेहत पर पड़ेगा गलत असर

Tue, 08 Sep 2026 04:20 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 08 Sep 2026 04:20 PM IST
सार

Why Dieting Can Be Harmful: आज के समय में लोग पतला होने के लिए अक्सर डाइटिंग का सहारा लेते हैं। जबकि डाइटिंग हर किसी के लिए सही नहीं। यहां हम ऐसे ही लोगों के बारे में आपको बताएंगे, जिन्हें डाइटिंग से बचना चाहिए।

विज्ञापन
dieting will harm these people health full list see here in logo ko dieting nahi karni chahiye
किन लोगों को डाइटिंग नहीं करनी चाहिए? - फोटो : AI
 Why Dieting Can Be Harmful: वजन कम करने के लिए आजकल लोग कई तरह की डाइटिंग और फूड प्लान अपनाते हैं। सोशल मीडिया पर भी तेजी से वजन घटाने वाली डाइट का चलन बढ़ा है। लेकिन हर व्यक्ति के शरीर की पोषण संबंधी जरूरतें एक जैसी नहीं होतीं। कुछ लोगों के लिए बिना विशेषज्ञ की सलाह के कैलोरी कम करना या किसी खास फूड ग्रुप को पूरी तरह छोड़ देना नुकसानदायक हो सकता है। 


बहुत कम खाना या लगातार सख्त डाइट फॉलो करने से शरीर को जरूरी ऊर्जा और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। इससे कमजोरी, थकान और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए वजन कम करने के लिए क्रैश डाइट के बजाय संतुलित आहार और व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार हेल्दी प्लान को प्राथमिकता देना ज्यादा बेहतर है। किन लोगों को डाइटिंग से हमेशा बचकर रहना चाहिए, आइए जानते हैं। 
 
dieting will harm these people health full list see here in logo ko dieting nahi karni chahiye
किन लोगों को डाइटिंग नहीं करनी चाहिए? - फोटो : AI
1. बच्चे और किशोर

 बचपन और किशोरावस्था शरीर के विकास का महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की पर्याप्त जरूरत होती है। बिना विशेषज्ञ की सलाह के कैलोरी कम करने वाली डाइट अपनाना उनके विकास और पोषण को प्रभावित कर सकता है।  अगर बच्चे या किशोर के वजन को लेकर चिंता है, तो खुद से डाइट शुरू कराने के बजाय बाल रोग विशेषज्ञ या योग्य डाइटिशियन से सलाह लेना बेहतर है।

2. गर्भवती महिलाएं

 प्रेग्नेंसी के दौरान मां और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए पर्याप्त पोषण जरूरी होता है। वजन कम करने के उद्देश्य से इस दौरान क्रैश डाइट या बहुत कम कैलोरी वाली डाइट लेना उचित नहीं माना जाता। गर्भावस्था में डाइट से जुड़े किसी भी बड़े बदलाव के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है।
 
dieting will harm these people health full list see here in logo ko dieting nahi karni chahiye
किन लोगों को डाइटिंग नहीं करनी चाहिए? - फोटो : AI

3. स्तनपान कराने वाली महिलाएं

 बच्चे को दूध पिलाने के दौरान शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता हो सकती है। तेजी से वजन घटाने के लिए खाना बहुत कम कर देना मां की सेहत और पोषण संबंधी जरूरतों को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान वजन कम करना हो तो धीरे-धीरे और विशेषज्ञ की सलाह के साथ स्वस्थ तरीके अपनाना बेहतर है।

 4. खाने से जुड़ी समस्या वाले लोग

 जिन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर या खाने को लेकर गंभीर मानसिक परेशानी रही है, उनके लिए सख्त डाइटिंग समस्या को बढ़ा सकती है। ऐसे लोगों को वजन या भोजन से जुड़े बदलाव किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और डॉक्टर की निगरानी में करने चाहिए।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
dieting will harm these people health full list see here in logo ko dieting nahi karni chahiye
किन लोगों को डाइटिंग नहीं करनी चाहिए? - फोटो : AI
  5. किसी बीमारी या विशेष स्वास्थ्य स्थिति से जूझ रहे लोग

 डायबिटीज, किडनी, लिवर या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों की पोषण संबंधी जरूरतें अलग हो सकती हैं। ऐसे में इंटरनेट देखकर खुद से कोई डाइट शुरू करना सही नहीं है। कुछ दवाओं और स्वास्थ्य स्थितियों में भोजन की मात्रा और पोषक तत्वों का संतुलन महत्वपूर्ण होता है।

6. जो लोग पहले से कम वजन के हैं

 अगर किसी व्यक्ति का वजन पहले ही सामान्य से काफी कम है, तो बिना जरूरत वजन घटाने वाली डाइट अपनाने से कमजोरी और पोषण की कमी का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे लोगों को पहले यह समझना चाहिए कि वजन कम करने की वास्तव में जरूरत है भी या नहीं।
 
विज्ञापन
dieting will harm these people health full list see here in logo ko dieting nahi karni chahiye
किन लोगों को डाइटिंग नहीं करनी चाहिए? - फोटो : AI

 डाइटिंग की जगह क्या करें?

 वजन को स्वस्थ तरीके से मैनेज करने के लिए केवल खाना कम करना जरूरी नहीं है। संतुलित आहार, पर्याप्त प्रोटीन, फल-सब्जियां, साबुत अनाज, पर्याप्त पानी और नियमित शारीरिक गतिविधि को दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है।

-------------------------

नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed