जानना जरूरी: किन लोगों को डाइटिंग नहीं करनी चाहिए? जान लें वरना सेहत पर पड़ेगा गलत असर

1 of 5 किन लोगों को डाइटिंग नहीं करनी चाहिए? - फोटो : AI







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Why Dieting Can Be Harmful: वजन कम करने के लिए आजकल लोग कई तरह की डाइटिंग और फूड प्लान अपनाते हैं। सोशल मीडिया पर भी तेजी से वजन घटाने वाली डाइट का चलन बढ़ा है। लेकिन हर व्यक्ति के शरीर की पोषण संबंधी जरूरतें एक जैसी नहीं होतीं। कुछ लोगों के लिए बिना विशेषज्ञ की सलाह के कैलोरी कम करना या किसी खास फूड ग्रुप को पूरी तरह छोड़ देना नुकसानदायक हो सकता है।



बहुत कम खाना या लगातार सख्त डाइट फॉलो करने से शरीर को जरूरी ऊर्जा और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। इससे कमजोरी, थकान और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए वजन कम करने के लिए क्रैश डाइट के बजाय संतुलित आहार और व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार हेल्दी प्लान को प्राथमिकता देना ज्यादा बेहतर है। किन लोगों को डाइटिंग से हमेशा बचकर रहना चाहिए, आइए जानते हैं।

वजन कम करने के लिए आजकल लोग कई तरह की डाइटिंग और फूड प्लान अपनाते हैं। सोशल मीडिया पर भी तेजी से वजन घटाने वाली डाइट का चलन बढ़ा है। लेकिन हर व्यक्ति के शरीर की पोषण संबंधी जरूरतें एक जैसी नहीं होतीं। कुछ लोगों के लिए बिना विशेषज्ञ की सलाह के कैलोरी कम करना या किसी खास फूड ग्रुप को पूरी तरह छोड़ देना नुकसानदायक हो सकता है।

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1. बच्चे और किशोर



बचपन और किशोरावस्था शरीर के विकास का महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की पर्याप्त जरूरत होती है। बिना विशेषज्ञ की सलाह के कैलोरी कम करने वाली डाइट अपनाना उनके विकास और पोषण को प्रभावित कर सकता है। अगर बच्चे या किशोर के वजन को लेकर चिंता है, तो खुद से डाइट शुरू कराने के बजाय बाल रोग विशेषज्ञ या योग्य डाइटिशियन से सलाह लेना बेहतर है।



2. गर्भवती महिलाएं



प्रेग्नेंसी के दौरान मां और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए पर्याप्त पोषण जरूरी होता है। वजन कम करने के उद्देश्य से इस दौरान क्रैश डाइट या बहुत कम कैलोरी वाली डाइट लेना उचित नहीं माना जाता। गर्भावस्था में डाइट से जुड़े किसी भी बड़े बदलाव के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है।



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3. स्तनपान कराने वाली महिलाएं



बच्चे को दूध पिलाने के दौरान शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता हो सकती है। तेजी से वजन घटाने के लिए खाना बहुत कम कर देना मां की सेहत और पोषण संबंधी जरूरतों को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान वजन कम करना हो तो धीरे-धीरे और विशेषज्ञ की सलाह के साथ स्वस्थ तरीके अपनाना बेहतर है।



4. खाने से जुड़ी समस्या वाले लोग



जिन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर या खाने को लेकर गंभीर मानसिक परेशानी रही है, उनके लिए सख्त डाइटिंग समस्या को बढ़ा सकती है। ऐसे लोगों को वजन या भोजन से जुड़े बदलाव किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और डॉक्टर की निगरानी में करने चाहिए।





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5. किसी बीमारी या विशेष स्वास्थ्य स्थिति से जूझ रहे लोग



डायबिटीज, किडनी, लिवर या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों की पोषण संबंधी जरूरतें अलग हो सकती हैं। ऐसे में इंटरनेट देखकर खुद से कोई डाइट शुरू करना सही नहीं है। कुछ दवाओं और स्वास्थ्य स्थितियों में भोजन की मात्रा और पोषक तत्वों का संतुलन महत्वपूर्ण होता है।



6. जो लोग पहले से कम वजन के हैं



अगर किसी व्यक्ति का वजन पहले ही सामान्य से काफी कम है, तो बिना जरूरत वजन घटाने वाली डाइट अपनाने से कमजोरी और पोषण की कमी का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे लोगों को पहले यह समझना चाहिए कि वजन कम करने की वास्तव में जरूरत है भी या नहीं।



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