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अचानक तेज उठ रही है खांसी तो क्या करें? जानें तुरंत राहत पाने के उपाय और कब डॉक्टर को दिखाना है जरूरी

Mon, 09 Nov 2026 11:38 AM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Mon, 09 Nov 2026 11:38 AM IST
सार

Sudden Severe Cough:  इस लेख में जानें अचानक तेज खांसी उठने पर तुरंत क्या करें, खांसी के संभावित कारण, राहत पाने के घरेलू उपाय और किन लक्षणों में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।


 

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Sudden Severe Cough: What to Do Immediately Causes, Home Remedies and When to See a Doctor
खांसी आने पर कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? - फोटो : AI
Sudden Severe Cough:  कई बार अचानक ऐसी तेज खांसी उठने लगती है कि कुछ देर के लिए सांस लेना और बोलना तक मुश्किल हो जाता है। खासकर बदलते मौसम, धूल-मिट्टी, प्रदूषण, एलर्जी या गले में संक्रमण के कारण ऐसी समस्या हो सकती है। लगातार खांसने से गले में खराश, सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी भी होने लगती है। ऐसे में घबराने के बजाय यह समझना जरूरी है कि अचानक तेज खांसी आने पर तुरंत क्या करना चाहिए। 


कुछ आसान उपायों से गले को आराम मिल सकता है और खांसी की परेशानी कम हो सकती है। हालांकि, हर खांसी सामान्य नहीं होती। आइए जानते हैं अचानक तेज खांसी उठने पर क्या करें और कब डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

 
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Sudden Severe Cough: What to Do Immediately Causes, Home Remedies and When to See a Doctor
खांसी आने पर कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? - फोटो : Freepik.com
अचानक तेज खांसी आने के पीछे क्या हो सकते हैं कारण?

अचानक तेज खांसी आने के कई कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो।
  • धूल और प्रदूषण: हवा में मौजूद धूल, धुआं और प्रदूषित कण गले में जलन पैदा कर सकते हैं।
  •  एलर्जी: परागकण, पालतू जानवरों के बाल और धूल के कण एलर्जी पैदा करके खांसी बढ़ा सकते हैं।
  •  सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण: वायरल संक्रमण के कारण गले में खराश और सूखी या बलगम वाली खांसी हो सकती है।
  • एसिड रिफ्लक्स: पेट का एसिड गले तक पहुंचने पर अचानक खांसी या गले में जलन हो सकती है।
  •  अस्थमा: अस्थमा के मरीजों को अचानक खांसी, घरघराहट और सांस लेने में परेशानी हो सकती है।
  • गले में कुछ फंसना: खाना या पानी गलत रास्ते में जाने से अचानक तेज खांसी शुरू हो सकती है।
Sudden Severe Cough: What to Do Immediately Causes, Home Remedies and When to See a Doctor
खांसी आने पर कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? - फोटो : AI

 अचानक तेज खांसी उठने पर तुरंत क्या करें?

1. थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी पिएं

अचानक खांसी आने पर छोटे-छोटे घूंट में पानी पीने से गले की खुश्की और जलन कम हो सकती है। बहुत गर्म पानी पीने से बचें।

2. शहद का सेवन करें

एक चम्मच शहद गले को आराम देने और खांसी कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, एक साल से कम उम्र के बच्चों को शहद बिल्कुल न दें।

3. धूल और धुएं से दूर रहें

अगर प्रदूषण या धूल के कारण खांसी उठ रही है तो तुरंत उस जगह से हट जाएं। घर के अंदर साफ हवा में रहने की कोशिश करें।

 
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खांसी आने पर कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? - फोटो : Freepik.com
4. नमक के पानी से गरारे करें

गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर गरारे करने से गले की खराश और जलन में राहत मिल सकती है।

5. सीधे बैठकर सांस लें

खांसी आने पर लेटने के बजाय आराम से सीधे बैठें। इससे सांस लेने में आसानी हो सकती है।

6. गले को आराम दें

लगातार बोलने और चिल्लाने से बचें। कुछ समय तक आवाज को आराम देने से गले की परेशानी कम हो सकती है।
 
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खांसी आने पर कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? - फोटो : Freepik.com

अचानक तेज खांसी आने पर क्या नहीं करना चाहिए?
  •  बार-बार खांसने के दौरान गले को जोर लगाकर साफ करने की कोशिश न करें।
  •  बिना डॉक्टर की सलाह के खांसी की दवाएं न लें।
  • धूम्रपान और सिगरेट के धुएं से दूर रहें।
  • बहुत ठंडी या ऐसी चीजों से बचें जिनसे आपकी खांसी बढ़ती है।
  •  खांसी को सामान्य समझकर लंबे समय तक नजरअंदाज न करें।

 
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