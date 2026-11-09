अचानक तेज उठ रही है खांसी तो क्या करें? जानें तुरंत राहत पाने के उपाय और कब डॉक्टर को दिखाना है जरूरी

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Sudden Severe Cough: कई बार अचानक ऐसी तेज खांसी उठने लगती है कि कुछ देर के लिए सांस लेना और बोलना तक मुश्किल हो जाता है। खासकर बदलते मौसम, धूल-मिट्टी, प्रदूषण, एलर्जी या गले में संक्रमण के कारण ऐसी समस्या हो सकती है। लगातार खांसने से गले में खराश, सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी भी होने लगती है। ऐसे में घबराने के बजाय यह समझना जरूरी है कि अचानक तेज खांसी आने पर तुरंत क्या करना चाहिए।



कुछ आसान उपायों से गले को आराम मिल सकता है और खांसी की परेशानी कम हो सकती है। हालांकि, हर खांसी सामान्य नहीं होती। आइए जानते हैं अचानक तेज खांसी उठने पर क्या करें और कब डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।



कई बार अचानक ऐसी तेज खांसी उठने लगती है कि कुछ देर के लिए सांस लेना और बोलना तक मुश्किल हो जाता है। खासकर बदलते मौसम, धूल-मिट्टी, प्रदूषण, एलर्जी या गले में संक्रमण के कारण ऐसी समस्या हो सकती है। लगातार खांसने से गले में खराश, सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी भी होने लगती है। ऐसे में घबराने के बजाय यह समझना जरूरी है कि अचानक तेज खांसी आने पर तुरंत क्या करना चाहिए।

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अचानक तेज खांसी आने के पीछे क्या हो सकते हैं कारण?



अचानक तेज खांसी आने के कई कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो। धूल और प्रदूषण : हवा में मौजूद धूल, धुआं और प्रदूषित कण गले में जलन पैदा कर सकते हैं।

: हवा में मौजूद धूल, धुआं और प्रदूषित कण गले में जलन पैदा कर सकते हैं। एलर्जी : परागकण, पालतू जानवरों के बाल और धूल के कण एलर्जी पैदा करके खांसी बढ़ा सकते हैं।

: परागकण, पालतू जानवरों के बाल और धूल के कण एलर्जी पैदा करके खांसी बढ़ा सकते हैं। सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण : वायरल संक्रमण के कारण गले में खराश और सूखी या बलगम वाली खांसी हो सकती है।

: वायरल संक्रमण के कारण गले में खराश और सूखी या बलगम वाली खांसी हो सकती है। एसिड रिफ्लक्स : पेट का एसिड गले तक पहुंचने पर अचानक खांसी या गले में जलन हो सकती है।

: पेट का एसिड गले तक पहुंचने पर अचानक खांसी या गले में जलन हो सकती है। अस्थमा : अस्थमा के मरीजों को अचानक खांसी, घरघराहट और सांस लेने में परेशानी हो सकती है।

: अस्थमा के मरीजों को अचानक खांसी, घरघराहट और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। गले में कुछ फंसना: खाना या पानी गलत रास्ते में जाने से अचानक तेज खांसी शुरू हो सकती है। अचानक तेज खांसी आने के कई कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो।

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अचानक तेज खांसी उठने पर तुरंत क्या करें?



1. थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी पिएं



अचानक खांसी आने पर छोटे-छोटे घूंट में पानी पीने से गले की खुश्की और जलन कम हो सकती है। बहुत गर्म पानी पीने से बचें।



2. शहद का सेवन करें



एक चम्मच शहद गले को आराम देने और खांसी कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, एक साल से कम उम्र के बच्चों को शहद बिल्कुल न दें।



3. धूल और धुएं से दूर रहें



अगर प्रदूषण या धूल के कारण खांसी उठ रही है तो तुरंत उस जगह से हट जाएं। घर के अंदर साफ हवा में रहने की कोशिश करें।





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4. नमक के पानी से गरारे करें



गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर गरारे करने से गले की खराश और जलन में राहत मिल सकती है।



5. सीधे बैठकर सांस लें



खांसी आने पर लेटने के बजाय आराम से सीधे बैठें। इससे सांस लेने में आसानी हो सकती है।



6. गले को आराम दें



लगातार बोलने और चिल्लाने से बचें। कुछ समय तक आवाज को आराम देने से गले की परेशानी कम हो सकती है।



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