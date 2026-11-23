1 of 4 पेट में अल्सर की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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पाचन स्वास्थ्य को शरीर का आईना माना जाता है, मसलन अगर आपका पाचन ठीक है तो माना जाता है ये अच्छी सेहत का संकेत है। हालांकि जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल और खानपान में गड़बड़ी बढ़ती जा रही है, इसने पाचन स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। यही कारण है कि गैस-कब्ज से लेकर हार्ट बर्न तक की समस्याएं सभी उम्र के लोगों में काफी आम हो गई हैं।



पेट में दर्द, जलन और खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होने को आमतौर पर लोग गैस या एसिडिटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार ये परेशानियां पेट में अल्सर होने का संकेत भी हो सकती हैं?



पेट के अल्सर की समस्या में पेट की अंदरूनी परत में घाव बन जाते हैं। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य पाचन संबंधी समस्याओं जैसे लगते हैं, लेकिन समय पर इलाज न मिलने पर परेशानी गंभीर हो सकती है। कहीं आप भी तो इसका शिकार नहीं हैं? आइए इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

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2 of 4 पेप्टिक अल्सर की समस्या - फोटो : Freepik.com

पेप्टिक अल्सर की समस्या



पेट के अल्सर को पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। इसमें पेट या छोटी आंत के ऊपरी हिस्से की अंदरूनी परत में घाव बन जाते हैं। पेट में अल्सर का समय रहते पहचान और इलाज जरूरी माना जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, खान-पान में गड़बड़ी से लेकर एच. पाइलोरी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण पेट में ये दिकक्त हो सकती है। पेट में अल्सर का समय पर पहचान या इलाज न होने पर घाव बढ़ जाता है। कई मामलों में आंतरिक रक्तस्राव, पेट की दीवार में छेद और संक्रमण जैसी गंभीर या जानलेवा समस्याएं हो सकती हैं।



आइए जान लेते हैं कि इस समस्या की पहचान कैसे की जा सकती है और इसे ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं?

3 of 4 पेट में अल्सर के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Freepik.com

पेट में अल्सर की पहचान क्या है?



पेप्टिक अल्सर में पेट या छोटी आंत की अंदरूनी परत पर घाव बन जाते हैं। जिसके कारण आपको कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं।

पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या जलन महसूस हो सकती है। यह दर्द कभी खाली पेट तो कभी खाना खाने के बाद बढ़ सकता है।

अल्सर होने पर मतली यानी जी मिचलाने की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को उल्टी भी होती है।

अल्सर की समस्या में पेट में गैस, भारीपन और बार-बार डकार आने की समस्या हो सकती है।

कुछ मरीजों को कम खाना खाने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस होता है। इससे भूख कम हो सकती है।

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4 of 4 पाचन की समस्याओं के बारे में जानिए - फोटो : adobe stock images