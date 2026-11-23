1 of 4 अस्थमा अटैक का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI

देश के ज्यादातर में हिस्सों में सर्दियों की शुरुआत हो गई है। सर्दियों का मौसम आमतौर पर ज्यादातर लोगों का पसंदीदा होता है। हालांकि इन दिनों में सभी लोगों को अपनी सेहत को लेकर सावधानियां बरतते रहने की भी सलाह दी जाती रही है। विशेषतौर पर जिन लोगों को पहले से अस्थमा और सांस से संबंधित दिक्कतें हैं, उन्हें सर्दियों के मौसम में अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सावधानी बरतते रहने की सलाह दी जा रही है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अस्थमा के मरीजों के लिए यह मौसम परेशानी बढ़ाने वाला हो सकता है। ठंडी हवा में सांस लेते ही कुछ लोगों को खांसी, सीने में जकड़न और सांस फूलने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। चूंकि अस्थमा के मरीजों की सांस की नलियां पहले से ही संवेदनशील और सूजी हुई होती हैं, ऐसे में ठंडी और शुष्क हवा के संपर्क में आने पर ये नलियां और सिकुड़ सकती हैं, जिससे सांस लेने में परेशानी बढ़ जाती है।



अब सवाल ये है कि सर्दियों के मौसम में अस्थमा के जोखिमों को कैसे कम किया जा सकता है?

Trending Videos

2 of 4 सांस की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

सर्दियों में अस्थमा की दिक्कत क्यों बढ़ जाती है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, सर्दियों का मौसम कई प्रकार से सांस की समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है। ठंडी हवा के साथ वायरल संक्रमण, धूल, धुआं और घर के अंदर मौजूद एलर्जी पैदा करने वाले तत्व भी अस्थमा अटैक का खतरा बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि सांस के मरीजों के लिए ये मौसम कई तरह की चुनौतियों वाला माना जाता रहा है। ऐसे में जरूरी है कि अस्थमा के मरीज ठंड के मौसम में अपनी सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतें।

अस्थमा में सांस की नलियों में सूजन आ जाती है और वे जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। ठंडी हवा, प्रदूषण और एलर्जी के संपर्क में आने पर इन नलियों में सिकुड़न बढ़ सकती है। इससे सांस लेने में परेशानी होती है।

3 of 4 अस्थमा और इसके खतरे - फोटो : Freepik.com

अस्थमा के मरीज किन बातों का रखें ध्यान



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जिन लोगों को पहले से अस्थमा या सांस की दूसरी समस्याएं हैं, उन्हें कुछ बातों पर गंभीरता से ध्यान देते रहना चाहिए।

सुबह और देर रात बहुत ठंड में बाहर निकलने से बचें। ठंडी और शुष्क हवा श्वसन मार्ग के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती है।

बाहर जाते समय नाक और मुंह पर स्कार्फ लगाएं, ताकि अंदर जाने वाली हवा कुछ गर्म हो सके।

डॉक्टर ने जो कंट्रोलर या प्रिवेंटर इनहेलर दिया है, उसे नियमित इस्तेमाल करें।

ठंडी हवा के अलावा इस मौसम में वाहन का धुआं, सिगरेट, धूल आदि से भी बचाव के लिए उपाय करते रहना चाहिए, कुछ मरीजों में ये अस्थमा के लक्षण बढ़ा सकते हैं।

वायु गुणवत्ता खराब होने पर बाहर व्यायाम करने से बचें।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 अस्थमा और सांस की समस्या - फोटो : Freepik.com