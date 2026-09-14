RO का पानी कहीं सेहत के लिए बन न जाए परेशानी? विटामिन B12 को लेकर नई स्टडी ने उठाए सवाल

RO Water Side Effects:
आज के समय में RO पानी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है और इसे साफ व सुरक्षित पेयजल के तौर पर देखा जाता है। लेकिन क्या लंबे समय तक RO पानी पीने का शरीर में विटामिन B12 के स्तर से कोई संबंध हो सकता है? इसी सवाल ने हालिया स्वास्थ्य अध्ययन के बाद चर्चा बढ़ा दी है।
पश्चिमी भारत में हुए एक शोध में RO पानी के सेवन और विटामिन B12 की कमी के बीच संभावित संबंध की जांच की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि इस शोध में आखिर क्या सामने आया, RO पानी और B12 की कमी के बीच क्या संबंध पाया गया और इस निष्कर्ष को लेकर विशेषज्ञों की राय क्या है? इस लेख में इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे।
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RO पानी और Vitamin B12 की कमी का क्या है कनेक्शन?
- फोटो : AI
स्टडी में क्या सामने आया?
अध्ययन में कुल 250 प्रतिभागियों को शामिल किया गया था। इनमें से 70 लोगों यानी 28 प्रतिशत में विटामिन B12 की कमी पाई गई।
- RO पानी का इस्तेमाल करने वाले 79 लोगों में से 40 यानी 50.6 प्रतिशत में विटामिन B12 की कमी मिली।
- अन्य स्रोतों का पानी इस्तेमाल करने वाले 171 लोगों में से 30 यानी 17.5 प्रतिशत में B12 की कमी पाई गई।
- सांख्यिकीय विश्लेषण में RO पानी के इस्तेमाल और B12 की कमी के बीच स्वतंत्र संबंध सामने आया।
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क्या RO पानी से ही होती है B12 की कमी?
यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्ययन ने RO पानी और B12 की कमी के बीच संबंध पाया है, लेकिन यह साबित नहीं किया कि RO पानी सीधे B12 की कमी का कारण बनता है। चूंकि यह क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन था, इसमें प्रतिभागियों की स्थिति को एक निश्चित समय पर देखा गया। इसलिए कारण और प्रभाव का सीधा निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है।
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किन चीजों को ध्यान में रखा गया?
शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों के लिंग, खान-पान, दूध के सेवन, डेयरी उत्पादों के सेवन, RO पानी के इस्तेमाल और उनके विटामिन B12 स्तर से जुड़ी जानकारी जुटाई। B12 की कमी के पहले से ज्ञात कारणों वाले लोगों को अध्ययन से बाहर रखा गया था।
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आगे और रिसर्च की जरूरत
शोध के निष्कर्षों को मजबूत करने के लिए बड़े सैंपल और लंबे समय तक किए जाने वाले अध्ययन जरूरी हैं। इनमें खान-पान, जीवनशैली और अन्य संभावित कारकों को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए फिलहाल RO पानी को B12 की कमी का निश्चित कारण बताना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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