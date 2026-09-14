हेल्थ टिप: क्या सच में शरीर से टॉक्सिन निकालता है डिटॉक्स वॉटर? जानें एक्सपर्ट की राय

Health Benefits and Myths:
आजकल वजन कम करने, शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने और त्वचा को चमकदार बनाने के लिए डिटॉक्स वॉटर का खूब ट्रेंड है। नींबू, खीरा, पुदीना, अदरक और अलग-अलग फलों को पानी में डालकर तैयार किया जाने वाला यह ड्रिंक सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या डिटॉक्स वॉटर वाकई शरीर को डिटॉक्स करता है? क्या इसे पीने से वजन तेजी से कम हो सकता है या यह सिर्फ सामान्य पानी पीने का एक स्वादिष्ट तरीका है?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शरीर में मौजूद अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम मुख्य रूप से लिवर और किडनी करते हैं। डिटॉक्स वॉटर इन अंगों का विकल्प नहीं है। हालांकि, अगर इसके कारण कोई व्यक्ति पर्याप्त पानी पीने लगता है और मीठे पेय से दूरी बनाता है, तो इससे कुछ अप्रत्यक्ष फायदे हो सकते हैं। आइए जानते हैं डिटॉक्स वॉटर के फायदे, नुकसान और इससे जुड़े आम मिथक।
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क्या सच में शरीर से टॉक्सिन निकालता है डिटॉक्स वॉटर?
- फोटो : AI
पहले जान लें कि डिटॉक्स वॉटर क्या है?
डिटॉक्स वॉटर सामान्य पानी में फल, सब्जियां, जड़ी-बूटियां या मसाले डालकर तैयार किया जाता है। इसमें आमतौर पर नींबू, खीरा, पुदीना, संतरा, सेब, अदरक या जामुन जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे “डिटॉक्स” इसलिए कहा जाता है क्योंकि दावा किया जाता है कि यह शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालने में मदद करता है।
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क्या सच में शरीर से टॉक्सिन निकालता है डिटॉक्स वॉटर?
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क्या डिटॉक्स वॉटर सच में शरीर को डिटॉक्स करता है?
सीधे तौर पर ऐसा कहना सही नहीं है। शरीर का प्राकृतिक डिटॉक्स सिस्टम पहले से मौजूद है। लिवर और किडनी शरीर से कई अपशिष्ट पदार्थों को प्रोसेस और बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डिटॉक्स वॉटर पीने से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ सकती है, लेकिन इसे शरीर की सफाई करने वाला कोई विशेष इलाज नहीं माना जाना चाहिए।
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डिटॉक्स वॉटर के संभावित फायदे
- पानी पीने की मात्रा बढ़ सकती है। स्वाद वाला पानी उन लोगों के लिए ज्यादा आकर्षक हो सकता है जो सादा पानी कम पीते हैं।
- मीठे पेय का बेहतर विकल्प हो सकता है। सोडा या ज्यादा चीनी वाले ड्रिंक की जगह इसे लेने से अतिरिक्त कैलोरी कम हो सकती है।
- हाइड्रेशन में मदद मिल सकती है। पर्याप्त पानी शरीर के सामान्य कार्यों के लिए जरूरी है।
- इस्तेमाल की गई सामग्री के आधार पर थोड़ी मात्रा में विटामिन और अन्य पोषक तत्व मिल सकते हैं।
- पर्याप्त पानी पीने से कुछ लोगों को पाचन बेहतर महसूस हो सकता है।
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डिटॉक्स वॉटर और वेट लॉस का सच
डिटॉक्स वॉटर को अक्सर वजन घटाने वाला ड्रिंक बताया जाता है, लेकिन इस दावे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हाई-कैलोरी या मीठे पेय की जगह बिना चीनी वाला डिटॉक्स वॉटर पीता है, तो कुल कैलोरी सेवन कम हो सकता है। इससे वजन प्रबंधन में मदद मिल सकती है। लेकिन सिर्फ डिटॉक्स वॉटर पीने से शरीर की अतिरिक्त चर्बी तेजी से खत्म होने का कोई पक्का वैज्ञानिक आधार नहीं है।