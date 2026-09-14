प्रदूषण के खतरे: पीएम 2.5 के छोटे कण शरीर में कर सकते हैं बड़े नुकसान, इन अंगों पर होता है सबसे ज्यादा असर

1 of 5 वायु प्रदूषण से होने वाले खतरे - फोटो : Amarujala.com/AI







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वायु प्रदूषण वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। दिल्ली-एनसीआर में इसका खतरा साल के अधिकतर महीनों में बना रहता है। प्रदूषित हवा में सांस लेना सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचाने वाला माना जाता रहा है। आमतौर प्रदूषण की बात होते ही सबसे पहले दिमाग में फेफड़ों और सांस की बीमारियों का ख्याल आता है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं से पहले से ही परेशान लोगों के लिए प्रदूषित हवा और भी खतरा बढ़ाने वाली हो सकती है।



पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, प्रदूषित हवा का असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है। हवा में मौजूद बेहद सूक्ष्म कण जैसे पीएम2.5, सांस के साथ फेफड़ों की गहराई तक जा सकते हैं और कुछ कण खून के प्रवाह तक में भी मिल जाते हैं। खून के साथ ये हानिकारक कण मस्तिष्क, हृदय तक भी जाकर नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं।



यही वजह है कि खराब हवा का असर सिर्फ सांस फूलने या खांसी तक सीमित नहीं हैं, अध्ययनों में दिल, दिमाग और रक्त वाहिकाओं पर भी इसका नकारात्मक असर देखा गया है।

2 of 5 प्रदूषण का सेहत पर असर - फोटो : Adobe Stock

प्रदूषण का संपूर्ण स्वास्थ्य पर हो सकता है असर



विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार वायु प्रदूषण हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों की बीमारी और कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाने वाला हो सकता है। इससे शरीर को होने वाले अंदरूनी नुकसान कई बार बिना किसी स्पष्ट संकेत के होते हैं। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कोशिकाओं पर हानिकारक रसायनों का दबाव बढ़ सकता है। ये स्थिति कई तरह की क्रॉनिक बीमारियों का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है।



वायु प्रदूषण के कारण होने वाली दिक्कतों को सिर्फ सांस की समस्याओं तक नहीं देखा जाना चाहिए।

3 of 5 प्रदूषण का आंखों पर असर - फोटो : Freepik.com

आंखें और सांस की समस्याएं



प्रदूषित हवा के संपर्क में आने पर आंखों में जलन, लालिमा, पानी आना और खुजली जैसी समस्या हो सकती है। धूल, धुआं और दूसरे प्रदूषक आंखों की सतह पर मौजूद नमी और सुरक्षा परत को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ आपको नाक में जलन, छींक और गले में खराश भी हो सकती है। जिन लोगों को पहले से एलर्जी या सांस की बीमारी है, उनमें प्रदूषित हवा लक्षणों को बढ़ा सकती है।

वायु प्रदूषण फेफड़ों की सेहत के लिए भी खतरनाक माना जाता है। पीएम2.5 जैसे महीन कण फेफड़ों की गहराई तक पहुंच सकते हैं। इनके लंबे समय तक संपर्क में रहने से सांस की नली में सूजन और फेफड़ों की कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है।

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4 of 5 हृदय रोगों का खतरा - फोटो : Adobe Stock Images

दिल की सेहत के लिए खतरा



प्रदूषित हवा में मौजूद महीन कण सिर्फ फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पीएम2.5 शरीर में सूजन और रक्त वाहिकाओं पर भी दबाव डाल सकता है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क के कारण कुछ लोगों में हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिमों को बढ़ा हुआ पाया गया है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जिन लोगों को पहले से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हृदय रोग की समस्या है उनमें इसका और भी गंभीर असर देखा जा सकता है। यही कारण है कि प्रदूषण वाले दिनों में बाहर कम निकलने और शारीरिक गतिविधियों को लेकर सावधानी बरतते रहने की सलाह दी जाती है।

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5 of 5 प्रदूषण का ब्रेन हेल्थ पर असर - फोटो : Adobe Stock