PMOS जागरूकता माह: PMOS को कंट्रोल करने के लिए कैसी हो डाइट? इन वायरल दावों से रहें दूर

1 of 5 PMOS में क्या खाएं और क्या नहीं? - फोटो : AI







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PMOS Awareness Month: PCOS यानी PMOS को लेकर सोशल मीडिया पर डाइट से जुड़े कई दावे तेजी से वायरल होते हैं। कहीं किसी खास फल को हार्मोन बैलेंस करने वाला बताया जाता है, तो कहीं ग्लूटेन, डेयरी या कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह छोड़ने की सलाह दी जाती है। लेकिन हर वायरल दावा वैज्ञानिक रूप से सही हो, यह जरूरी नहीं है।



PMOS में किसी एक खास डाइट या फूड को जादुई इलाज मानना सही नहीं है। इसके बजाय संतुलित और पौष्टिक खान-पान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना ज्यादा जरूरी है। इस लेख में जानेंगे कि PMOS में कौन-से फूड और डाइट पैटर्न मददगार हो सकते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल किन दावों से सावधान रहने की जरूरत है।



PCOS यानी PMOS को लेकर सोशल मीडिया पर डाइट से जुड़े कई दावे तेजी से वायरल होते हैं। कहीं किसी खास फल को हार्मोन बैलेंस करने वाला बताया जाता है, तो कहीं ग्लूटेन, डेयरी या कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह छोड़ने की सलाह दी जाती है। लेकिन हर वायरल दावा वैज्ञानिक रूप से सही हो, यह जरूरी नहीं है।

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PMOS में कौन-सी डाइट मदद कर सकती है?



PMOS में किसी एक खास फूड या “मैजिक डाइट” पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित और लंबे समय तक अपनाई जा सकने वाली डाइट पर ध्यान देना चाहिए। साबुत अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस और मल्टीग्रेन रोटी को डाइट में शामिल करें।

दाल, चना, राजमा और अन्य फलियां फाइबर और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं।

हरी सब्जियों के साथ अलग-अलग रंग के फलों को डाइट का हिस्सा बनाएं।

बादाम, अखरोट, अलसी और चिया सीड्स जैसे नट्स और सीड्स सीमित मात्रा में ले सकते हैं।

प्रोटीन के लिए अंडे, मछली, चिकन, दही या अन्य उपयुक्त विकल्प शामिल किए जा सकते हैं।

ज्यादा चीनी, मीठे पेय, फास्ट फूड और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड को कम करना बेहतर है।

PMOS में किसी एक खास फूड या “मैजिक डाइट” पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित और लंबे समय तक अपनाई जा सकने वाली डाइट पर ध्यान देना चाहिए।

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सोशल मीडिया के किन दावों से रहें सावधान?



सोशल मीडिया पर PMOS को लेकर कई तरह के डाइट टिप्स और घरेलू नुस्खे वायरल होते रहते हैं। अक्सर किसी एक फल, बीज, हर्बल ड्रिंक या खास जूस को PMOS ठीक करने वाला बताया जाता है। हालांकि, किसी एक खाद्य पदार्थ के सेवन से PMOS पूरी तरह ठीक हो जाता है, ऐसा मानना सही नहीं है। PMOS एक जटिल हार्मोनल स्थिति है, जिसे मैनेज करने के लिए डाइट के साथ एक्सरसाइज, नींद, तनाव और जरूरत पड़ने पर मेडिकल ट्रीटमेंट पर भी ध्यान देना पड़ सकता है।





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इसी तरह सोशल मीडिया पर ग्लूटेन या डेयरी को पूरी तरह छोड़ने की सलाह भी मिलती है। लेकिन हर महिला के लिए ग्लूटेन-फ्री या डेयरी-फ्री डाइट जरूरी नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति को किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी, असहिष्णुता या उसे खाने के बाद परेशानी होती है, तभी विशेषज्ञ की सलाह से उसे डाइट से हटाना उचित हो सकता है। इसके अलावा “डिटॉक्स ड्रिंक”, “हार्मोन बैलेंस टी” या किसी सप्लीमेंट को PCOS का इलाज बताने वाले दावों पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।





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