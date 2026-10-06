मेडिसिन नोबेल पुरस्कार: नीली रोशनी से दिमाग की नसों को ऑन-ऑफ करने की तकनीक, वैज्ञानिकों की खोज को समझें

1 of 3 ब्रेन स्टडी - फोटो : Amarujala.com/AI







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गेटेड आयन चैनल्स और ऑप्टोजेनेटिक्स की क्रांतिकारी खोज के लिए अमेरिका के कार्ल डिसेरोथ,जर्मनी के पीटर हेगेमैन व जॉर्ज नागेल को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। सरल शब्दों में समझें तो इन वैज्ञानिकों ने एक ऐसा संवेदनशील बायोलॉजिकल स्विच तैयार किया है, जिससे दिमाग के भीतर तंत्रिका कोशिकाओं को केवल नीली रोशनी की किरणों से ऑन-ऑफ किया जा सकता है।



इस तकनीक ने यह समझने का रास्ता साफ कर दिया है कि दिमाग की कौन-सी कोशिकाएं यादें बनाती हैं, डर या खुशी की भावनाएं कैसे पैदा होती हैं और अल्जाइमर, डिमेंशिया या मिर्गी जैसी बीमारियों में दिमाग के कौन से सर्किट खराब हो जाते हैं?

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2 of 3 कार्ल डिसेरोथ, पीटर हेगमैन, जॉर्ज नागेल - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

खोज की शुरुआत किसी लैब से नहीं, बल्कि तालाब के पानी में तैरने वाले एक सूक्ष्म हरे शैवाल से हुई थी। जर्मनी की हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के पीटर हेगेमैन ये शोध कर रहे थे कि क्लैमाइडोमोनास नामक हरा शैवाल रोशनी की ओर कैसे तैरता है? उन्होंने पाया कि इसके आई-स्पॉट में एक ऐसा प्रोटीन है जो प्रकाश पड़ते ही तुरंत इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करता है।



हेगेमैन और जॉर्ज नागेल ने इस प्रोटीन की पहचान की और इसे चैनलरोडोप्सिन नाम दिया। फिर कार्ल डेइसेरोथ ने चूहों के दिमाग के न्यूरॉन्स में इस जीन को डाला। एक ऑप्टिकल फाइबर तार के जरिए रोशनी दिमाग में भेजते ही चूहे की मूंछें हिलने लगीं।



नई खोज से खुलेंगे कई राज



नोबेल कमेटी की सदस्य प्रोफेसर अन्ना वेडेल ने बताया कि इंसानी दिमाग अब तक एक ब्लैक बॉक्स था जहां सिर्फ अनुमान लगाए जाते थे। अब वैज्ञानिकों के पास ऐसा टूल है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि कौन-सा न्यूरॉन किस हरकत या डर के लिए जिम्मेदार है?

इस नई तकनीक का फायदा यह होगा कि जब किसी मरीज को मिर्गी का दौरा पड़ने वाला हो या फिर किसी व्यक्ति को ड्रग्स की तलब उठे, तो नीली रोशनी के स्विच से उन विशिष्ट कोशिकाओं को तुरंत शांत किया जा सकेगा।

3 of 3 - फोटो : Adobe Stock