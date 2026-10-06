आईवीएफ के बाद गर्भावस्था में क्या सावधानियां बरतें? डॉक्टर ने दी सही जानकारी और बताया देखभाल का तरीका

1 of 6 आईवीएफ के बाद गर्भावस्था में क्या सावधानियां बरतें? - फोटो : AI







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Pregnancy After IVF : आईवीएफ के जरिए गर्भधारण करना कई कपल्स के लिए उम्मीद और खुशी का खास पल होता है, लेकिन आईवीएफ के बाद गर्भावस्था में नियमित प्रसवपूर्व देखभाल और डॉक्टर की निगरानी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दौरान मां और बच्चे के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाती है, ताकि गर्भावस्था की प्रगति को बेहतर तरीके से समझा जा सके और किसी संभावित जटिलता का समय रहते पता लगाया जा सके।



ऐसे में आइए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. पुनीत राणा अरोड़ा से जानते हैं कि आईवीएफ के बाद स्वस्थ गर्भावस्था के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम आपको ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि आईवीएफ के बाद महिला और बच्चे दोनों का ध्यान रखना जरूरी होता है।

आईवीएफ के जरिए गर्भधारण करना कई कपल्स के लिए उम्मीद और खुशी का खास पल होता है, लेकिन आईवीएफ के बाद गर्भावस्था में नियमित प्रसवपूर्व देखभाल और डॉक्टर की निगरानी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दौरान मां और बच्चे के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाती है, ताकि गर्भावस्था की प्रगति को बेहतर तरीके से समझा जा सके और किसी संभावित जटिलता का समय रहते पता लगाया जा सके।

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आईवीएफ के बाद नियमित जांच क्यों जरूरी है?



गर्भावस्था की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर से नियमित जांच कराना जरूरी है। इन जांचों के जरिए बच्चे के विकास और मां की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जाती है। डॉक्टर के अनुसार रक्त जांच, अल्ट्रासाउंड और गर्भावस्था से जुड़ी अन्य जांच कराने की सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं और सप्लीमेंट्स को निर्धारित तरीके से लेना चाहिए। फोलिक एसिड जैसे जरूरी पोषक तत्वों की खुराक भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए।





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आईवीएफ गर्भावस्था में किन जटिलताओं का जोखिम हो सकता है?



कुछ आईवीएफ गर्भावस्थाओं में उच्च रक्तचाप, गर्भावधि मधुमेह, गर्भपात या समय से पहले प्रसव जैसी जटिलताओं का जोखिम हो सकता है। यह जोखिम महिला की उम्र, पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं और जुड़वां या एक से अधिक बच्चों वाली गर्भावस्था जैसे कारकों पर निर्भर कर सकता है।



हालांकि, जोखिम बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हर आईवीएफ गर्भावस्था में जटिलता जरूर होगी। नियमित चिकित्सकीय निगरानी से गर्भावस्था की स्थिति पर नजर रखने में मदद मिलती है।





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आईवीएफ के बाद स्वस्थ गर्भावस्था के लिए क्या करें?



1.संतुलित आहार लें



गर्भावस्था के दौरान भोजन में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ शामिल करें। संतुलित आहार मां और बच्चे दोनों के लिए जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करता है।



2. धूम्रपान और शराब से बचें



गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान और शराब से पूरी तरह बचना चाहिए। इसके अलावा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा, हर्बल उत्पाद या सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए।



3. हल्की शारीरिक गतिविधि करें



अगर डॉक्टर अनुमति दें तो हल्की गतिविधियां, जैसे पैदल चलना, गर्भावस्था के दौरान सक्रिय रहने में मदद कर सकती हैं। किसी भी तरह की व्यायाम दिनचर्या शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।



4. पर्याप्त नींद लें



गर्भावस्था के दौरान शरीर को पर्याप्त आराम देना जरूरी है। नियमित नींद और आराम थकान को कम करने में मदद कर सकते हैं।



5. तनाव को नियंत्रित करें



आईवीएफ के बाद गर्भावस्था भावनात्मक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ध्यान, गहरी सांस लेने की तकनीक, हल्का संगीत या अपनी पसंद की आरामदायक गतिविधियों के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की जा सकती है।





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