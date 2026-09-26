अलर्ट: आंखों का दर्द सिर्फ थकान नहीं, इन बीमारियों का भी हो सकता है संकेत

1 of 5 आंखों में समस्या - फोटो : Adobe Stock







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कई बार आंखों का दर्द कुछ समय आराम करने के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है या दर्द लगातार बना हुआ है तो इसे सामान्य मानकर छोड़ना ठीक नहीं है। आंखों में दर्द कभी साधारण थकान की वजह से हो सकता है तो कभी संक्रमण, चोट या किसी दूसरी आंखों की समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसलिए दर्द का कारण समझना और जरूरत पड़ने पर समय पर डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। आंखें हमारे शरीर का बेहद संवेदनशील अंग हैं और रोजमर्रा के लगभग हर काम में इनकी अहम भूमिका होती है। लेकिन लगातार स्क्रीन देखने, धूल-धुएं के संपर्क, एलर्जी, संक्रमण या आंखों पर पड़ने वाले ज्यादा दबाव के कारण इनमें परेशानी बढ़ सकती है। आंखों में दर्द के साथ लालिमा, जलन, खुजली, सूजन या पानी आने जैसी शिकायत भी हो सकती है।

2 of 5 आंखों में दर्द के बारे में जानिए - फोटो : Adobe Stock

आंखों में दर्द के पीछे हो सकती हैं कई वजहें



आंखों में दर्द का एक ही कारण नहीं होता। कंजेक्टिवाइटिस यानी पिंक आई आंखों में दर्द और लालिमा की आम वजहों में शामिल है। इसके अलावा आंख पर चोट लगने से उसकी सतह को नुकसान पहुंच सकता है और दर्द शुरू हो सकता है। धूल, प्रदूषण और संक्रमण भी आंखों को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ मामलों में आंखों में सूखापन या एलर्जी के कारण जलन और सूजन बढ़ सकती है। इसलिए दर्द के साथ दिखाई देने वाले दूसरे लक्षणों पर भी ध्यान देना जरूरी है।

3 of 5 स्क्रीन टाइम के नुकसान - फोटो : Adobe stock

थकान और स्क्रीन टाइम भी बन सकता है कारण



आज लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर और दूसरी स्क्रीन का इस्तेमाल आंखों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। लगातार काम करने से आंखों में थकान, दर्द, जलन और सूखापन महसूस हो सकता है। इसी तरह बहुत तेज रोशनी या लंबे समय तक अंधेरे में रहने से भी आंखों पर तनाव बढ़ सकता है। अगर काम के दौरान लगातार आंखों में परेशानी होती है तो बीच-बीच में स्क्रीन से नजर हटाना, पर्याप्त रोशनी रखना और आंखों को आराम देना मददगार हो सकता है।

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4 of 5 आंखों की समस्याएं - फोटो : freepik.com

धूल और एलर्जी से भी बढ़ सकती है सूजन



आंखों में धूल के कण जाने, प्रदूषण के संपर्क में आने या किसी एलर्जेन के कारण जलन और सूजन हो सकती है। इसके साथ खुजली, लालिमा, पानी आना और दर्द जैसी शिकायत भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आंखों को बार-बार रगड़ने से समस्या और बढ़ सकती है। आंखों को साफ रखने और जलन पैदा करने वाली चीजों से दूरी बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर लक्षण लगातार बने रहें या बढ़ने लगें तो विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है।

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5 of 5 आंखों की समस्या - फोटो : Freepik.com