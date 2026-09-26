अलर्ट: आंखों का दर्द सिर्फ थकान नहीं, इन बीमारियों का भी हो सकता है संकेत

आंखें हमारे शरीर का बेहद संवेदनशील अंग हैं और रोजमर्रा के लगभग हर काम में इनकी अहम भूमिका होती है। लेकिन लगातार स्क्रीन देखने, धूल-धुएं के संपर्क, एलर्जी, संक्रमण या आंखों पर पड़ने वाले ज्यादा दबाव के कारण इनमें परेशानी बढ़ सकती है। आंखों में दर्द के साथ लालिमा, जलन, खुजली, सूजन या पानी आने जैसी शिकायत भी हो सकती है।
कई बार आंखों का दर्द कुछ समय आराम करने के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है या दर्द लगातार बना हुआ है तो इसे सामान्य मानकर छोड़ना ठीक नहीं है। आंखों में दर्द कभी साधारण थकान की वजह से हो सकता है तो कभी संक्रमण, चोट या किसी दूसरी आंखों की समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसलिए दर्द का कारण समझना और जरूरत पड़ने पर समय पर डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।
2 of 5
आंखों में दर्द के बारे में जानिए
- फोटो : Adobe Stock
आंखों में दर्द के पीछे हो सकती हैं कई वजहें
आंखों में दर्द का एक ही कारण नहीं होता। कंजेक्टिवाइटिस यानी पिंक आई आंखों में दर्द और लालिमा की आम वजहों में शामिल है। इसके अलावा आंख पर चोट लगने से उसकी सतह को नुकसान पहुंच सकता है और दर्द शुरू हो सकता है। धूल, प्रदूषण और संक्रमण भी आंखों को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ मामलों में आंखों में सूखापन या एलर्जी के कारण जलन और सूजन बढ़ सकती है। इसलिए दर्द के साथ दिखाई देने वाले दूसरे लक्षणों पर भी ध्यान देना जरूरी है।
3 of 5
स्क्रीन टाइम के नुकसान
- फोटो : Adobe stock
थकान और स्क्रीन टाइम भी बन सकता है कारण
आज लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर और दूसरी स्क्रीन का इस्तेमाल आंखों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। लगातार काम करने से आंखों में थकान, दर्द, जलन और सूखापन महसूस हो सकता है। इसी तरह बहुत तेज रोशनी या लंबे समय तक अंधेरे में रहने से भी आंखों पर तनाव बढ़ सकता है। अगर काम के दौरान लगातार आंखों में परेशानी होती है तो बीच-बीच में स्क्रीन से नजर हटाना, पर्याप्त रोशनी रखना और आंखों को आराम देना मददगार हो सकता है।
4 of 5
आंखों की समस्याएं
- फोटो : freepik.com
धूल और एलर्जी से भी बढ़ सकती है सूजन
आंखों में धूल के कण जाने, प्रदूषण के संपर्क में आने या किसी एलर्जेन के कारण जलन और सूजन हो सकती है। इसके साथ खुजली, लालिमा, पानी आना और दर्द जैसी शिकायत भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आंखों को बार-बार रगड़ने से समस्या और बढ़ सकती है। आंखों को साफ रखने और जलन पैदा करने वाली चीजों से दूरी बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर लक्षण लगातार बने रहें या बढ़ने लगें तो विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है।
5 of 5
आंखों की समस्या
- फोटो : Freepik.com
संक्रमण के संकेतों को बिल्कुल हल्के में न लें
आंखों को गंदे हाथों से छूने या रगड़ने से वायरस और बैक्टीरिया आंखों तक पहुंच सकते हैं। संक्रमण की शुरुआत लालिमा, हल्के दर्द, खुजली या आंखों से पानी आने जैसे लक्षणों से हो सकती है। कुछ संक्रमणों में बाद में सूजन और दूसरी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। इसलिए आंखों में संक्रमण के लक्षण दिखने पर खुद से दवा डालने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है। आंखें बेहद संवेदनशील होती हैं, इसलिए किसी भी लगातार या गंभीर समस्या में समय पर जांच कराना जरूरी है।
--------------
नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।