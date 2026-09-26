1 of 4 ब्रेन की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



हमारी दिनचर्या कैसी है, हम किस तरह का भोजन करते हैं? इसका सेहत पर सीधा असर होता है। खान-पान और लाइफस्टाइल का सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि हमारे ब्रेन और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर होता है। रात में देर तक जागना, ऑफिस में लगातार बैठे रहना, शारीरिक व्यायाम कम करना, मोबाइल-लैपटॉप पर हमेशा व्यस्त रहना, ये सभी आदतें देर सबेर हमारे लिए समस्याओं का कारण बन सकती हैं।



दिमाग शरीर के लगभग हर जरूरी काम को नियंत्रित करता है। इसलिए इसकी सेहत में होने वाली दिक्कत का असर सिर्फ हमारी याददाश्त को ही नहीं प्रभावित करता है बल्कि इसका संपूर्ण स्वास्थय पर नकारात्मक असर हो सकता है। ध्यान लगाने में परेशानी, चीजें याद रखने में दिक्कत और लगातार मानसिक थकान भी संकेत हो सकते हैं कि जीवनशैली में बदलाव की जरूरत है।



आइए जानते हैं कि कहीं आपकी आदतें भी तो दिमागी सेहत के लिए खतरा नहीं बढ़ा रही है?

2 of 4 नींद की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

नींद की कमी का असर



नींद शरीर के साथ दिमाग के लिए भी जरूरी है। रोजाना रात में अच्छी नींद न मिलने से आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, चीजों को समझने और याद रखने में परेशानी हो सकती है। अगर देर रात तक मोबाइल या दूसरी स्क्रीन देखने की आदत के कारण नींद का समय लगातार बिगड़ रहा है, तो यह समस्या और बढ़ सकती है।



इसी तरह दिनभर बैठे रहना और शारीरिक गतिविधि बहुत कम होना भी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। नियमित शारीरिक गतिविधि पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर रखने में मदद करती है और दिमाग तक भी रक्त पहुंचता है। रोज थोड़ी देर तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना या अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करना भी फायदेमंद हो सकता है।

3 of 4 तनाव का ब्रेन पर असर - फोटो : Freepik.com

तनाव का असर



तनाव कुछ समय के लिए शरीर का सामान्य प्रतिक्रिया हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव शरीर और दिमाग दोनों को प्रभावित कर सकता है।

लगातार स्ट्रेस बने रहने के कारण नींद खराब होने, सिरदर्द और मानसिक थकान जैसी परेशानियां हो सकती हैं।

लंबे समय तक तनाव रहने पर शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ा रहता है जो इंफ्लेमेशन से लेकर कई अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है जो ब्रेन के लिए नुकसानदायक मानी जाती हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 समय रहते लें डॉक्टरी मदद - फोटो : Adobe stock