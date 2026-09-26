सेहत की बात: पेट के अलग-अलग हिस्सों में दर्द के हो सकते हैं अलग-अलग कारण, जानिए कैसे लगाएं पता

1 of 4 पेट की दिक्कत - फोटो : Amarujala.com/AI







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पेट में दर्द की समस्या बहुत आम है। खान-पान में गड़बड़ी, गैस या फिर कुछ बीमारियों के कारण आपको ऐसी दिक्कत हो सकती है। पर क्या दर्द के आधार पर ही इस बात का पता लगाया जा सकता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है?



पेट में दर्द हुआ तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि दर्द आखिर किस जगह पर हो रहा है? पेट को अलग-अलग हिस्सों में इसे बांटकर देखने से इसके संभावित कारणों का अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं कि दर्द की स्थिति और जगह के आधार पर बीमारियों का कैसे पता लगाया जा सकता है?

2 of 4 पेट की समस्या - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द को आमतौर गैस-एसिडिटी, पित्त की पथरी या दूसरी समस्याओं से जुड़ा हो सकता है। दाईं ओर नीचे का तेज दर्द अपेंडिसाइटिस जैसी स्थिति में देखा जा सकता है। वहीं पेट के बीच या अलग हिस्सों में दर्द आंतों, किडनी, मूत्र तंत्र या दूसरी वजहों से भी हो सकता है।



पेट में ऊपर की तरफ दर्द



पेट के ऊपर दाईं ओर होने वाला दर्द पित्ताशय जैसी समस्याओं से जुड़ा हो सकता है। पित्त की पथरी में दाईं ऊपरी तरफ या पेट के बीच में तेज दर्द हो सकता है और यह कई घंटे तक रह सकता है।

ऊपरी पेट के बीच में दर्द एसिडिटी, पेट की समस्या या दूसरी स्थितियों से जुड़ा हो सकता है। कुछ मामलों में ऊपरी पेट का दर्द पेट से बाहर की समस्या से भी जुड़ा हो सकता है, इसलिए इसे केवल गैस मान लेना सही नहीं है।

3 of 4 पेट में दर्द की समस्या - फोटो : Freepik.com

नीचे की ओर होने वाला दर्द



पेट के निचले दाईं हिस्से में अचानक बढ़ता दर्द अपेंडिसाइटिस का संकेत हो सकता है। इसके साथ आपको मतली, उल्टी या बुखार भी हो सकता है। वैसे तो हर बार दाईं तरफ का दर्द अपेंडिसाइटिस नहीं होता। किडनी स्टोन, आंतों की समस्या और दूसरी स्थितियां भी इस हिस्से में दर्द कर सकती हैं।

पेट के निचले हिस्से में दर्द कब्ज, गैस, आंतों की समस्या या महिलाओं में पीरियड से जुड़ी स्थितियों के कारण भी हो सकती है। किडनी स्टोन में दर्द कमर या पेट दोनों में दर्द देखा जाता है और पेशाब करते समय दर्द या मतली भी हो सकती है।

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4 of 4 पेट में दर्द की समस्याएं - फोटो : Freepik.com