सावधान: दूध के साथ इन चीजों का कॉम्बिनेशन पड़ सकता है भारी, आप भी तो नहीं कर रहे गलती?

दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, ये कई पोषक तत्वों का समृद्ध स्रोत है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को रोजाना एक गिलास दूध जरूर पीने की सलाह देते हैं। दूध के साथ मेवे खाने से आपको अधिकतम लाभ मिलता है, वहीं दूध में हल्दी मिलाकर पीने से इम्युनिटी मजबूत होती है और आप कई गंभीर संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।
पर क्या आप जानते हैं कि दूध के साथ कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें अगर आप दूध के साथ खाते हैं तो ये दूध के पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं या पाचन समस्याओं का कारण बन सकते हैं। आइए इन चीजों के बारे में जानते हैं।
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दूध के साथ मांसाहार
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मछली या मांसाहारी उत्पाद
वैसे तो दूध और मछली दोनों ही उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन दोनों का सेवन एक साथ करने से पाचन समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार, यह संयोजन त्वचा पर सफेद धब्बे (विटिलिगो) का कारण भी बन सकता है। हालांकि मेडिकल साइंस में इसकी पुष्टि नहीं होती है।
- दूध के साथ मांसाहार वाली चीजें खाने से पेट में भारीपन और असुविधा पैदा हो सकती है, क्योंकि दोनों का पाचन अलग-अलग होता है। इन चीजों को एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए।
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खट्टे फलों का सेवन
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खट्टे फल
खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, अंगूर आदि विटामिन-सी का बेहतर स्रोत माने जाते है और शरीर के लिए इनके कई प्रकार के लाभ भी हैं। हालांकि दूध के साथ इनका सेवन करना आपके लिए पाचन की दिक्कतें बढ़ा सकता है। इससे पेट में अपच, गैस, और उल्टी की समस्या हो सकती है। खट्टे फलों में एसिड की उपस्थिति होती है, जो दूध के प्रोटीन के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है।
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दूध-दही का एक साथ सेवन
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दही और दूध न करें एक साथ सेवन
दूध और दही दोनों ही डेयरी उत्पाद हैं, लेकिन दोनों की तासीर अलग-अलग होती है। यही कारण है कि इनका सेवन एक साथ करने से पाचन समस्याएं हो सकती हैं।
इन सभी चीजों से बचने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि दूध और ये खाद्य पदार्थ एक साथ लेने पर पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बेहतर रहता है कि आप दूध का सेवन रात में सोने से पहले करें। बच्चों के लिए ये पूर्ण आहार माना जाता है इसलिए उन्हें दिन में दो बार दूध दिया जा सकता है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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