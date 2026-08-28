अलर्ट: बरसात के दिनों में कहीं पानी ही न बन जाए बीमारी का कारण? ये गलती पहुंचा देगी हॉस्पिटल

1 of 5 दूषित पानी के खतरे - फोटो : Amarujala.com/AI

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मानसून का ये मौसम गर्मी से राहत देने वाला माना जाता है, पर अपने साथ सेहत के लिए कई चुनौतियां भी लेकर आता है। बारिश के दिनों में जगह-जगह जलजमाव मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियों का खतरा तो बढ़ा ही देती है साथ ही इन दिनों खान-पान को लेकर बरती गई असावधानी भी सेहत पर भारी पड़ सकती है।



अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट में हमने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में बीते दिनों हुई बारिश और जलजमाव ने डेंगू के मामलों को बढ़ा दिया है। खतरा सिर्फ डेंग-मलेरिया तक सीमित नहीं है, इन दिनों में पानी के मामले में थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है।



तेज बारिश के बाद सड़क-नालियों का गंदा पानी कई बार पीने के पानी के स्रोत के संपर्क में आकर उसे दूषित कर देते हैं। इसे अगर पी लिया जाए तो ये कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ाने वाली हो सकती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ इन दिनों पीने के पानी को लेकर भी अतिरिक्त सावधानी बतरने की सलाह देते हैं। अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट में हमने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में बीते दिनों हुईहै। खतरा सिर्फ डेंग-मलेरिया तक सीमित नहीं है, इन दिनों में पानी के मामले में थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है।तेज बारिश के बाद सड़क-नालियों का गंदा पानी कई बार पीने के पानी के स्रोत के संपर्क में आकर उसे दूषित कर देते हैं। इसे अगर पी लिया जाए तो ये कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ाने वाली हो सकती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ इन दिनों पीने के पानी को लेकर भी अतिरिक्त सावधानी बतरने की सलाह देते हैं।

2 of 5 साफ पानी ही पिएं - फोटो : Freepik.com

बरसात में पीने के पानी को लेकर सावधानी जरूरी



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बरसात और बाढ़ के दौरान पानी के दूषित होने का खतरा और बढ़ जाता है। बारिश का पानी कई बार जमीन की गंदगी और मल को बहाकर नदियों-तालाबों और दूसरे जलस्रोतों तक ले जा सकता है। अगर पाइपलाइन में लीकेज हो या सीवर का पानी पेयजल लाइन के संपर्क में आ जाए, तो घर तक पहुंचने वाला पानी भी दूषित हो सकता है।

दूषित पानी को हमेशा देखकर, सूंघकर नहीं पहचाना जा सकता। पानी साफ दिखाई दे, फिर भी उसमें बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी मौजूद हो सकते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक दूषित पानी से डायरिया, हैजा, पेचिश, टाइफाइड, हेपेटाइटिस-ए और पोलियो जैसी बीमारियां फैल सकती हैं।

3 of 5 दस्त की समस्या - फोटो : Freepik.com

डायरिया का खतरा



दूषित पानी से होने वाली सबसे आम समस्याओं में डायरिया प्रमुख है। पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी आंतों में संक्रमण पैदा कर सकते हैं। दूषित पानी से डायरिया के अलावा हैजा, पेचिश और दूसरी आंतों की बीमारियां भी हो सकती हैं।

डायरिया में बार-बार पतला मल आने, पेट में दर्द और कमजोरी हो सकती है।

बार-बार दस्त और उल्टी के कारण शरीर से पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी और डिहाइड्रेशन का खतरा भी हो सकता है। बच्चों में यह समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है।

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4 of 5 हेपेटाइटिस का खतरा - फोटो : Freepik.com

टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए का जोखिम



डायरिया के अलावा दूषित पानी और स्वच्छता में कमी के कारण टाइफाइड, हैजा, पेचिश और हेपेटाइटिस-ए जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं।

हेपेटाइटिस-ए वायरस लिवर में संक्रमण और सूजन संबंधी बीमारी का कारण बनता है।

वहीं टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक गंभीर और संक्रामक रोग है, जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है।

डॉक्टर बताते हैं, घर में इस्तेमाल होने वाला पानी, उससे बनने वाला खाना और यहां तक कि दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी भी सुरक्षित होना चाहिए।

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5 of 5 साफ पानी ही पिएं - फोटो : Adobe stock