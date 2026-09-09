फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Health & Fitness ›   why do i feel thirsty at night while sleeping in hindi raat me pyas lagne ka karan

रात में क्यों लगती है इतनी ज्यादा प्यास? इन 6 कारणों को जानना है जरूरी

Wed, 09 Sep 2026 02:55 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 09 Sep 2026 02:55 PM IST
सार

Why Am I so Thirsty at Night: अगर आप उन लोगों में से हैं, जिन्हें रात के समय काफी प्यास लगती है तो इस लेख को अवश्य पढ़ें। हम आपको इसके कारण बताएंगे। 

विज्ञापन
why do i feel thirsty at night while sleeping in hindi raat me pyas lagne ka karan
रात में क्यों लगती है इतनी ज्यादा प्यास? - फोटो : AI
Why Am I so Thirsty at Night: रात में सोने के दौरान अचानक तेज प्यास लगना या बार-बार पानी पीने के लिए उठना कई लोगों के साथ होता है। कभी-कभार ऐसा होना सामान्य हो सकता है, खासकर अगर दिनभर पर्याप्त पानी न पिया हो या रात के खाने में नमक-मसाले वाली चीजें ज्यादा खाई हों। लेकिन अगर रात में लगातार बहुत ज्यादा प्यास लगती है और इसके साथ बार-बार पेशाब आना या मुंह सूखने जैसी परेशानी भी होती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 


शरीर में पानी की कमी से लेकर कुछ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां भी रात में ज्यादा प्यास लगने की वजह बन सकती हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि सामान्य प्यास और लगातार बनी रहने वाली अत्यधिक प्यास में क्या अंतर है। आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि रात में ज्यादा प्यास लगने के पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं, किन लक्षणों के साथ इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इस समस्या से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

 
why do i feel thirsty at night while sleeping in hindi raat me pyas lagne ka karan
रात में क्यों लगती है इतनी ज्यादा प्यास? - फोटो : AI
 रात में ज्यादा प्यास लगने के कारण

 रात में प्यास लगना हमेशा किसी बीमारी का संकेत नहीं होता। कई बार रोजमर्रा की आदतें ही इसकी वजह बन सकती हैं। हालांकि, अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है तो इसके पीछे किसी स्वास्थ्य संबंधी कारण की भी संभावना हो सकती है।

1. दिनभर कम पानी पीना

 अगर दिन के दौरान शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है, तो रात में प्यास ज्यादा महसूस हो सकती है। खासकर गर्मी, ज्यादा पसीना आने या शारीरिक मेहनत के बाद शरीर को अधिक तरल पदार्थों की जरूरत हो सकती है।

2. रात में ज्यादा नमक खाना

 रात के खाने में बहुत ज्यादा नमक या नमकीन चीजों का सेवन करने से प्यास बढ़ सकती है। चिप्स, नमकीन, अचार और कई पैकेज्ड फूड में सोडियम की मात्रा अधिक हो सकती है।

 
why do i feel thirsty at night while sleeping in hindi raat me pyas lagne ka karan
रात में क्यों लगती है इतनी ज्यादा प्यास? - फोटो : AI
3. मुंह से सांस लेना

 नाक बंद होने, एलर्जी या खर्राटों की वजह से अगर व्यक्ति सोते समय मुंह से सांस लेता है, तो मुंह सूख सकता है और रात में पानी पीने की जरूरत महसूस हो सकती है।

4. डायबिटीज

 लगातार ज्यादा प्यास लगना डायबिटीज से जुड़े लक्षणों में शामिल हो सकता है। खासतौर पर अगर इसके साथ बार-बार पेशाब आना, थकान या बिना कोशिश के वजन कम होना जैसे लक्षण भी हों, तो डॉक्टर से सलाह लेकर ब्लड शुगर की जांच कराना उचित हो सकता है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
why do i feel thirsty at night while sleeping in hindi raat me pyas lagne ka karan
रात में क्यों लगती है इतनी ज्यादा प्यास? - फोटो : AI
5. कुछ दवाओं का असर

 कुछ दवाओं के कारण मुंह सूख सकता है या शरीर से ज्यादा तरल बाहर निकल सकता है। अगर किसी नई दवा को शुरू करने के बाद रात में प्यास बढ़ी है, तो दवा को खुद से बंद करने के बजाय डॉक्टर से बात करें।

6. ज्यादा कैफीन या शराब का सेवन

 शाम या रात में ज्यादा चाय, कॉफी या शराब का सेवन कुछ लोगों में प्यास और मुंह सूखने की समस्या बढ़ा सकता है। इसके बाद भी आपको रात भर बार-बार प्यास लग सकती है।

 
विज्ञापन
why do i feel thirsty at night while sleeping in hindi raat me pyas lagne ka karan
रात में क्यों लगती है इतनी ज्यादा प्यास? - फोटो : AI
कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

 अगर रात में लगातार और असामान्य रूप से ज्यादा प्यास लगती है या इसके साथ बार-बार पेशाब आना, अत्यधिक थकान, धुंधला दिखाई देना, बिना वजह वजन कम होना या लगातार मुंह सूखना जैसे लक्षण मौजूद हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।

 रात में कभी-कभार प्यास लगना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर यह रोज की समस्या बन गई है तो इसके कारण को समझना जरूरी है। पर्याप्त पानी पीना, रात में बहुत ज्यादा नमकीन भोजन से बचना और सोने से पहले कैफीन का अधिक सेवन न करना कुछ सामान्य सावधानियां हैं।
 
------------

नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed