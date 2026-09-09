रात में क्यों लगती है इतनी ज्यादा प्यास? इन 6 कारणों को जानना है जरूरी

1 of 5 रात में क्यों लगती है इतनी ज्यादा प्यास? - फोटो : AI







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Why Am I so Thirsty at Night: रात में सोने के दौरान अचानक तेज प्यास लगना या बार-बार पानी पीने के लिए उठना कई लोगों के साथ होता है। कभी-कभार ऐसा होना सामान्य हो सकता है, खासकर अगर दिनभर पर्याप्त पानी न पिया हो या रात के खाने में नमक-मसाले वाली चीजें ज्यादा खाई हों। लेकिन अगर रात में लगातार बहुत ज्यादा प्यास लगती है और इसके साथ बार-बार पेशाब आना या मुंह सूखने जैसी परेशानी भी होती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।



शरीर में पानी की कमी से लेकर कुछ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां भी रात में ज्यादा प्यास लगने की वजह बन सकती हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि सामान्य प्यास और लगातार बनी रहने वाली अत्यधिक प्यास में क्या अंतर है। आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि रात में ज्यादा प्यास लगने के पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं, किन लक्षणों के साथ इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इस समस्या से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।



रात में सोने के दौरान अचानक तेज प्यास लगना या बार-बार पानी पीने के लिए उठना कई लोगों के साथ होता है। कभी-कभार ऐसा होना सामान्य हो सकता है, खासकर अगर दिनभर पर्याप्त पानी न पिया हो या रात के खाने में नमक-मसाले वाली चीजें ज्यादा खाई हों। लेकिन अगर रात में लगातार बहुत ज्यादा प्यास लगती है और इसके साथ बार-बार पेशाब आना या मुंह सूखने जैसी परेशानी भी होती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

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रात में ज्यादा प्यास लगने के कारण



रात में प्यास लगना हमेशा किसी बीमारी का संकेत नहीं होता। कई बार रोजमर्रा की आदतें ही इसकी वजह बन सकती हैं। हालांकि, अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है तो इसके पीछे किसी स्वास्थ्य संबंधी कारण की भी संभावना हो सकती है।



1. दिनभर कम पानी पीना



अगर दिन के दौरान शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है, तो रात में प्यास ज्यादा महसूस हो सकती है। खासकर गर्मी, ज्यादा पसीना आने या शारीरिक मेहनत के बाद शरीर को अधिक तरल पदार्थों की जरूरत हो सकती है।



2. रात में ज्यादा नमक खाना



रात के खाने में बहुत ज्यादा नमक या नमकीन चीजों का सेवन करने से प्यास बढ़ सकती है। चिप्स, नमकीन, अचार और कई पैकेज्ड फूड में सोडियम की मात्रा अधिक हो सकती है।





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3. मुंह से सांस लेना



नाक बंद होने, एलर्जी या खर्राटों की वजह से अगर व्यक्ति सोते समय मुंह से सांस लेता है, तो मुंह सूख सकता है और रात में पानी पीने की जरूरत महसूस हो सकती है।



4. डायबिटीज



लगातार ज्यादा प्यास लगना डायबिटीज से जुड़े लक्षणों में शामिल हो सकता है। खासतौर पर अगर इसके साथ बार-बार पेशाब आना, थकान या बिना कोशिश के वजन कम होना जैसे लक्षण भी हों, तो डॉक्टर से सलाह लेकर ब्लड शुगर की जांच कराना उचित हो सकता है।





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5. कुछ दवाओं का असर



कुछ दवाओं के कारण मुंह सूख सकता है या शरीर से ज्यादा तरल बाहर निकल सकता है। अगर किसी नई दवा को शुरू करने के बाद रात में प्यास बढ़ी है, तो दवा को खुद से बंद करने के बजाय डॉक्टर से बात करें।



6. ज्यादा कैफीन या शराब का सेवन



शाम या रात में ज्यादा चाय, कॉफी या शराब का सेवन कुछ लोगों में प्यास और मुंह सूखने की समस्या बढ़ा सकता है। इसके बाद भी आपको रात भर बार-बार प्यास लग सकती है।





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