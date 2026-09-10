विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस: मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति से बात करते समय क्या कहें और क्या न कहें?

World Suicide Prevention Day:
हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आत्महत्या जैसे गंभीर विषय को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों पर खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हमारे आसपास कोई व्यक्ति तनाव, डिप्रेशन, अकेलेपन, निराशा या किसी गंभीर परेशानी से गुजर रहा होता है, लेकिन वह अपनी भावनाएं किसी से साझा नहीं कर पाता। ऐसे में परिवार, दोस्त या करीबी व्यक्ति की संवेदनशील बातचीत उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है।
इसी के चलते हम आपको बताएंगे कि किसी परेशान व्यक्ति से बात करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसकी बात को नजरअंदाज करने, जज करने या उसकी परेशानी को छोटा समझने के बजाय उसे धैर्य से सुनना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में खुद को नुकसान पहुंचाने का खतरा नजर आए, तो उसे अकेला न छोड़ें और तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लें।
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डिप्रेशन और तनाव से जूझ रहे व्यक्ति से कैसे करें बात?
- फोटो : AI
परेशान व्यक्ति से बात करते समय इन बातों का रखें ध्यान
बिना जज किए उसकी बात सुनें: अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव या किसी परेशानी से गुजर रहा है, तो सबसे पहले उसकी बात ध्यान से सुनें। उसे बीच में रोकने या तुरंत अपनी राय देने के बजाय अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करने का मौका दें।
उसकी परेशानी को गंभीरता से लें: अगर कोई व्यक्ति बार-बार उदासी, निराशा या तनाव की बात करता है, तो इसे नजरअंदाज न करें। उसकी परेशानी को छोटी बात समझकर टालना सही नहीं है।
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डिप्रेशन और तनाव से जूझ रहे व्यक्ति से कैसे करें बात?
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सहानुभूति दिखाएं: उससे बात करते समय यह महसूस कराएं कि आप उसकी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। “मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रहा हूं” या “तुम अकेले नहीं हो” जैसे शब्द उसे भावनात्मक सहारा दे सकते हैं।
तुरंत समाधान देने की कोशिश न करें: परेशान व्यक्ति को हर बार सलाह या समाधान की जरूरत नहीं होती। कई बार वह सिर्फ चाहता है कि कोई उसकी बात शांति से सुने। इसलिए पहले उसकी पूरी बात समझें और फिर जरूरत के मुताबिक मदद करें।
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सकारात्मक लेकिन संवेदनशील भाषा इस्तेमाल करें: बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, जिससे उसे भरोसा और सुरक्षा महसूस हो। उसे बताएं कि जरूरत पड़ने पर वह आपसे दोबारा बात कर सकता है और मदद मांगना बिल्कुल ठीक है।
अगर आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने की बात करे, तो इसे गंभीरता से लें: ऐसी बात को मजाक या गुस्से में कही गई बात समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अकेला न छोड़ें और परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या स्थानीय आपातकालीन सहायता से तुरंत संपर्क करें।
बाद में भी संपर्क में रहें: केवल एक बार बातचीत करके अपनी जिम्मेदारी खत्म न समझें। कुछ समय बाद फोन करके या मैसेज के जरिए उसका हाल पूछें। लगातार मिलने वाला भावनात्मक सहयोग व्यक्ति को यह महसूस करा सकता है कि उसके साथ लोग मौजूद हैं।
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ऐसी बातें कहने से बचें
परेशान व्यक्ति से बातचीत के दौरान कुछ वाक्य उसकी स्थिति को और मुश्किल बना सकते हैं। जैसे—“सबके जीवन में परेशानी होती है”, “इतना मत सोचो”, “तुम्हें मजबूत बनना चाहिए” या “यह सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है।” इस तरह की बातें उसकी भावनाओं को कमतर दिखा सकती हैं और उसे लग सकता है कि सामने वाला उसकी परेशानी को समझ नहीं रहा।
इसके बजाय उसकी बात को ध्यान से सुनें और बिना किसी आलोचना के उसका साथ दें। उसे यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है और जरूरत पड़ने पर परिवार, दोस्तों या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेना एक सही कदम है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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