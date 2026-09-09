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9 PM के बाद खाना: देर रात खाना खाने से हो सकती हैं ये दिक्कतें! जानें किन लोगों को रहना चाहिए सावधान

Wed, 09 Sep 2026 04:46 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 09 Sep 2026 04:46 PM IST
सार

Late-Night Eating Impact: अगर आप उन लोगों में से हैं जो रात के 9 बजे के बाद ही रोज खाना खाते हैं तो ये खबर अवश्य पढ़ें। यहां हम बताएंगे इसके नुकसान, ताकि आप अपनी सेहत का खास ध्यान रख सकें। 

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देर रात खाना खाने के नुकसान क्या हैं? - फोटो : AI
Late-Night Eating Impact: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खाने का समय भी काफी बदल गया है। काम का लंबा शेड्यूल, देर से घर पहुंचना या रात में जागने की आदत के कारण कई लोग रात 9 बजे के बाद खाना खाते हैं। कभी-कभार देर से खाना मजबूरी हो सकता है, लेकिन अगर यह आपकी रोज की आदत बन गई है तो अपनी डाइट और रूटीन पर ध्यान देना जरूरी है। खाने का समय भी हमारी ओवरऑल हेल्थ और पाचन से जुड़ा हो सकता है।


खासतौर पर सोने के बिल्कुल करीब खाना खाने से कुछ लोगों को परेशानी महसूस हो सकती है। आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि रात 9 बजे के बाद नियमित रूप से खाना खाने से किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, देर रात खाने की आदत से किन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और रात में डिनर करने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है।
 
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देर रात खाना खाने के नुकसान क्या हैं? - फोटो : AI
 रात 9 बजे के बाद खाना खाने के संभावित नुकसान

 रात में 9 बजे के बाद खाना खाना अपने आप में हर व्यक्ति के लिए नुकसानदायक नहीं कहा जा सकता। असल में यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस समय सोते हैं, कितना खाते हैं और खाने में क्या शामिल है। अगर देर से खाना रोज की आदत बन गया है और भोजन सोने के बहुत करीब किया जाता है, तो कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है।

1. एसिडिटी और सीने में जलन

 खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से कुछ लोगों में पेट का एसिड ऊपर की ओर आ सकता है, जिससे सीने में जलन, खट्टी डकार या एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है। इसलिए डिनर और सोने के बीच पर्याप्त अंतर रखना बेहतर माना जाता है।

 
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देर रात खाना खाने के नुकसान क्या हैं? - फोटो : AI
2. नींद हो सकती है प्रभावित

 रात में बहुत ज्यादा या भारी भोजन करने से पेट भरा हुआ और असहज महसूस हो सकता है। इससे सोने में परेशानी हो सकती है या नींद बार-बार टूट सकती है। खासकर बहुत मसालेदार और तला-भुना खाना रात में परेशानी बढ़ा सकता है।

3. वजन मैनेजमेंट में हो सकती है दिक्कत

 देर रात खाने का एक बड़ा कारण अक्सर अनियमित रूटीन और अतिरिक्त स्नैकिंग भी होता है। अगर रात में हाई-कैलोरी फूड या मीठी चीजों का सेवन ज्यादा किया जाए, तो कुल कैलोरी इनटेक बढ़ सकता है और वजन मैनेज करना मुश्किल हो सकता है।
 
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देर रात खाना खाने के नुकसान क्या हैं? - फोटो : AI

4. पाचन से जुड़ी परेशानी

 सोने से ठीक पहले भारी भोजन करने पर कुछ लोगों को पेट फूलना, गैस या भारीपन महसूस हो सकता है। शरीर को भोजन पचाने के लिए समय चाहिए, इसलिए डिनर और सोने के बीच कुछ अंतर रखना उपयोगी हो सकता है।

 5. ब्लड शुगर पर असर

 देर रात बहुत ज्यादा कैलोरी या मीठा भोजन करना ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए सही नहीं हो सकता, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज या ब्लड शुगर से जुड़ी समस्या है। ऐसे लोगों को अपने खाने के समय और भोजन की मात्रा को लेकर डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेनी चाहिए।
 
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देर रात खाना खाने के नुकसान क्या हैं? - फोटो : AI

  रात में खाना हो तो किन बातों का रखें ध्यान?
 
  •  अगर किसी वजह से रात में देर से डिनर करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा खाने के बजाय संतुलित और हल्का भोजन चुनें।
  • कोशिश करें कि खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर न जाएं।
  • देर रात तला-भुना, बहुत मसालेदार और ज्यादा मीठा खाने से भी बचना बेहतर है।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
 
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