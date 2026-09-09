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ब्लोटिंग कैसे कम करें: सुबह-सुबह पेट हो जाता है गुब्बारे जैसा? ब्लोटिंग कम करने के लिए आजमाएं ये उपाय

Wed, 09 Sep 2026 03:55 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 09 Sep 2026 03:55 PM IST
सार

How to Beat the Bloating: अगर आप उन लोगों में से हैं, जिनका पेट सुबह उठते ही फूलने लगता है तो ये खबर अवश्य पढ़ें। यहां हम आपको इसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे।

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पेट की ब्लोटिंग कैसे ठीक करें ? - फोटो : AI
How to Beat the Bloating: कई लोगों को सुबह उठते ही ब्लोटिंग की शिकायत होती है। कभी-कभी इसका कारण रात में ज्यादा खाना, देर से डिनर करना या पाचन से जुड़ी सामान्य समस्या हो सकती है। वहीं, कुछ लोगों में गैस, कब्ज, खाने की कुछ चीजों से संवेदनशीलता या खाने की आदतों के कारण भी पेट फूलने की परेशानी हो सकती है। ऐसे में तुरंत दवा लेने के बजाय अपनी रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देना भी मददगार हो सकता है। 


पानी पीने से लेकर खाने की मात्रा और सुबह की दिनचर्या में छोटे बदलाव तक, कुछ आसान उपाय ब्लोटिंग की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं। आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि सुबह पेट फूलने की समस्या के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इसे कम करने के लिए कौन-से आसान घरेलू उपाय आजमाए जा सकते हैं।

 
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पेट की ब्लोटिंग कैसे ठीक करें ? - फोटो : AI
पहले जानें सुबह पेट फूलने के कारण

 सुबह की ब्लोटिंग कई वजहों से हो सकती है। रात में भारी खाना, बहुत जल्दी खाना, गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ, कब्ज और शरीर में पानी की कमी इसके कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों में दूध या अन्य खाद्य पदार्थों को पचाने में परेशानी होने पर भी पेट फूल सकता है।


 
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पेट की ब्लोटिंग कैसे ठीक करें ? - फोटो : AI
 ब्लोटिंग कम करने के घरेलू उपाय

1. गुनगुना पानी पिएं

सुबह उठने के बाद धीरे-धीरे एक गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं। इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और पाचन तंत्र को सामान्य रूप से काम करने में मदद मिल सकती है। अगर आपको एसिडिटी की समस्या रहती है, तो बहुत गर्म पानी पीने से बचें।

2. 10-15 मिनट हल्की वॉक करें

पेट फूलने पर लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के बजाय थोड़ी देर हल्का टहलना बेहतर विकल्प हो सकता है। हल्की शारीरिक गतिविधि आंतों की गति को बढ़ाने और गैस को बाहर निकलने में मदद कर सकती है। बहुत तेज एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है।

 
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पेट की ब्लोटिंग कैसे ठीक करें ? - फोटो : AI
3. पेट की हल्की मालिश करें

अगर पेट में गैस या भारीपन महसूस हो रहा है, तो पेट पर हल्के हाथों से गोलाकार तरीके से मालिश कर सकते हैं। मालिश करते समय पेट पर ज्यादा दबाव न डालें। अगर इससे दर्द बढ़े तो तुरंत रोक दें।

4. अजवाइन का पानी ले सकते हैं

अजवाइन का पानी गैस और अपच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पारंपरिक घरेलू उपाय है। इसे हल्की मात्रा में लिया जा सकता है। हालांकि, अगर आपको अजवाइन से परेशानी होती है, पेट में जलन बढ़ती है या कोई मेडिकल कंडीशन है, तो इसे लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है।

 
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पेट की ब्लोटिंग कैसे ठीक करें ? - फोटो : AI
रात की ये आदतें भी हो सकती हैं जिम्मेदार

अगर रोज सुबह पेट फूलता है, तो सिर्फ सुबह के उपायों पर ध्यान देना काफी नहीं है। देर रात खाना, सोने से ठीक पहले बहुत ज्यादा भोजन करना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना और ज्यादा नमक वाला खाना भी कुछ लोगों में अगले दिन ब्लोटिंग की वजह बन सकता है।

इसलिए रात का खाना बहुत देर से खाने से बचें और अपनी डाइट में पर्याप्त फाइबर व पानी शामिल करें। हालांकि, फाइबर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ाने से भी गैस और ब्लोटिंग हो सकती है, इसलिए इसे धीरे-धीरे बढ़ाना बेहतर है।

 
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