जानना जरूरी: पैकेट वाली चीजें सेहत के लिए कितना नुकसानदायक, शरीर के भीतर क्या होता है असर?

1 of 4 पैकेट वाली चीजों के नुकसान - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दुनियाभर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपनी डाइट में सुधार करने की सलाह देते हैं। हम क्या खाते हैं और कब खाते, इसका सेहत पर सीधा असर होता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को हमेशा ऐसी डाइट लेने की सलाह देते हैं, जिससे जिससे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति आसानी से हो सके।



हालांकि जिस तरह से बच्चों से लेकर वयस्कों तक में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स की आदत बढ़ती जा रही है, इसे लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ काफी चिंतित हैं। पैकेट में मिलने वाले चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड स्नैक्स, कुछ रेडी-टू-ईट चीजें रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बन गई हैं। इन्हें खाना आसान होता है, स्वाद भी अच्छा लगता है। हालांकि इन चीजों का लगातार सेवन सेहत के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है।



अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स को अध्ययनों में मोटापा से लेकर डायबिटीज और हृदय रोगों से लेकर कैंसर तक के खतरे को बढ़ाने वाला पाया गया है।

2 of 4 मोटापे का खतरा - फोटो : Freepik.com

अध्ययनों से पता चलता है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड में अक्सर कैलोरी, नमक, चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा की मात्रा अधिक हो सकती है। इसकी तुलना में फाइबर और पोषक तत्वों की मात्रा काफी कम होती है। कम उम्र में ही ऐसी चीजें खाने की आदत समय से पहले मोटापा और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाली हो सकती है।



अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड ऐसे औद्योगिक रूप से तैयार खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें कई तरह के एडिटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये लंबे समय में सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।



वजन बढ़ने की समस्या



पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में कैलोरी ज्यादा होती है और फाइबर कम। इनसे आपके शरीर में कम समय में ज्यादा कैलोरी पहुंचता है। नियमित रूप से अधिक मात्रा में इन चीजों का सेवन वजन बढ़ने और मोटापे के खतरे को बढ़ाने वाला हो सकता है।

3 of 4 डायबिटीज का खतरा - फोटो : Freepik.com

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स को लेकर रहें अलर्ट



अध्ययनों में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड के ज्यादा सेवन को टाइप-2 डायबिटीज और हृदय रोग सहित कई अन्य क्रॉनिक बीमारियों को बढ़ाने वाला पाया गया है। इनमें मौजूद ज्यादा नमक, चीनी, कैलोरी और लो फाइबर कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, यही कारण है कि खाने की चीजें लेते समय पैकेट पर लेवल चेक करें। इसमें नमक, चीनी, संतृप्त वसा और फाइबर की मात्रा देखें।

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में फल-सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, नट्स जैसी हेल्दी चीजों की मात्रा बढ़ाएं।

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4 of 4 अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स के खतरे - फोटो : Adobe Stock