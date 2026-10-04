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सेहत की बात: पतले शरीर में भी छिपा हो सकता है मोटापा, जानिए क्या होता है TOFI और ये क्यों है खतरनाक?

Sun, 04 Oct 2026 07:13 PM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Sun, 04 Oct 2026 07:13 PM IST
सार

टीओएफाई यानी थिन आउटसाइड फैट इनसाइड ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन शरीर में अतिरिक्त विसरल फैट मौजूद हो सकता है। पेट की चर्बी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और लिपिड प्रोफाइल को प्रभावित करने वाली हो सकती है।

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Thin Outside, Fat Inside Hidden Risk of Visceral Fat Explained
सेहत के लिए खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI

अधिक वजन और मोटापा को संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना जाता है। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उनमें कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि मोटापे की स्थिति समय के साथ शरीर में ऐसे बदलाव करना शुरू कर देती है जिसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप-2 डायबिटीज, हृदय रोगों से लेकर कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपना वजन कंट्रोल में रखने की सलाह देते हैं।



पर क्या आप जानते हैं कि भले ही आपका शरीर पतला है फिर भी अंदर मोटापा छिपा हो सकता है? ये सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसके खतरे को लेकर सभी लोगों को सावधान करते है। 

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कई बार शरीर बाहर से पतला दिखता है, लेकिन अंदर पेट के आसपास फैट जमा हो सकता है। इसे मेडिकल की भाषा में TOFI (टीओएफआई) यानी थिन आउटसाइड फैट इनसाइड कहा जाता है। आइए इस बारे में जान लेते हैं।
Thin Outside, Fat Inside Hidden Risk of Visceral Fat Explained
वजन को लेकर रखें ध्यान - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं भले ही आपका बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) सामान्य हो फिर भी आप अंदर से मोटापे का शिकार हो सकते है। शरीर में ज्यादा विसरल फैट होना इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक गड़बड़ियों का खतरा बढ़ाने वाला हो सकता है। यही वजह है कि सिर्फ वजन देखकर सेहत का अंदाजा लगाना सही नहीं है।

टीओएफआई क्या होता है?

टीओएफआई का मतलब है शरीर बाहर से पतला दिख सकता है लेकिन अंदर से ज्यादा फैट हो सकता। ऐसे लोगों को वजन और बीएमआई भी सामान्य हो सकता है, लेकिन शरीर में फैट का प्रतिशत ज्यादा रहता है। खासकर पेट के अंदर जमा विसरल फैट सबसे ज्यादा चिंता का कारण बनता है। यही कारण है कि आप देखने में बिल्कुल फिट लग सकते है, लेकिन अंदर से मेटाबॉलिक समस्याओं का जोखिम मौजूद हो सकता है।

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पेट की चर्बी कितना खतरनाक - फोटो : Freepik.com

पेट के अंदर जमा फैट क्यों खतरनाक?

विसरल फैट पेट के अंदर मौजूद अंगों के आसपास जमा होता है। यह सिर्फ अतिरिक्त चर्बी नहीं है, बल्कि इसका शरीर के मेटाबॉलिज्म पर असर हो सकता है। सूजन से जुड़ी प्रक्रियाओं को ये बढ़ावा देता रहता है।
 

  • ज्यादा विसरल फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड शुगर से जुड़ी गड़बड़ियों का जोखिम बढ़ाते हैं। इसलिए पेट के आसपास बढ़ती चर्बी को स्वास्थ्य विशेषज्ञ सेहत के लिए ज्यादा नुकसानदायक मानते हैं।
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वजन पर रखिए ध्यान - फोटो : Freepik.com

बीएमआई सामान्य है फिर भी खतरा

बीएमआई शरीर के वजन और लंबाई के आधार पर एक सामान्य अंदाजा देता है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि शरीर में फैट कितना है और वह कहां जमा है?

अगर आपके शरीर में फैट ज्यादा और मांसपेशियां कम हैं, तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सामान्य वजन होने के बावजूद ब्लड शुगर और मेटाबॉलिक हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अपनी सेहत का अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ वेट मशीन का नंबर हीन देखें। कमर की माप, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी स्थितियों पर भी ध्यान देना जरूरी हैं। नियमित एक्सरसाइज, पर्याप्त प्रोटीन, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित डाइट शरीर में अतिरिक्त फैट को कंट्रोल करने और मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करती है।




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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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