सेहत की बात: पतले शरीर में भी छिपा हो सकता है मोटापा, जानिए क्या होता है TOFI और ये क्यों है खतरनाक?

1 of 4 सेहत के लिए खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI







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अधिक वजन और मोटापा को संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना जाता है। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उनमें कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि मोटापे की स्थिति समय के साथ शरीर में ऐसे बदलाव करना शुरू कर देती है जिसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप-2 डायबिटीज, हृदय रोगों से लेकर कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपना वजन कंट्रोल में रखने की सलाह देते हैं।



पर क्या आप जानते हैं कि भले ही आपका शरीर पतला है फिर भी अंदर मोटापा छिपा हो सकता है? ये सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसके खतरे को लेकर सभी लोगों को सावधान करते है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कई बार शरीर बाहर से पतला दिखता है, लेकिन अंदर पेट के आसपास फैट जमा हो सकता है। इसे मेडिकल की भाषा में TOFI (टीओएफआई) यानी थिन आउटसाइड फैट इनसाइड कहा जाता है। आइए इस बारे में जान लेते हैं।

2 of 4 वजन को लेकर रखें ध्यान - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं भले ही आपका बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) सामान्य हो फिर भी आप अंदर से मोटापे का शिकार हो सकते है। शरीर में ज्यादा विसरल फैट होना इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक गड़बड़ियों का खतरा बढ़ाने वाला हो सकता है। यही वजह है कि सिर्फ वजन देखकर सेहत का अंदाजा लगाना सही नहीं है।



टीओएफआई क्या होता है?



टीओएफआई का मतलब है शरीर बाहर से पतला दिख सकता है लेकिन अंदर से ज्यादा फैट हो सकता। ऐसे लोगों को वजन और बीएमआई भी सामान्य हो सकता है, लेकिन शरीर में फैट का प्रतिशत ज्यादा रहता है। खासकर पेट के अंदर जमा विसरल फैट सबसे ज्यादा चिंता का कारण बनता है। यही कारण है कि आप देखने में बिल्कुल फिट लग सकते है, लेकिन अंदर से मेटाबॉलिक समस्याओं का जोखिम मौजूद हो सकता है।

3 of 4 पेट की चर्बी कितना खतरनाक - फोटो : Freepik.com

पेट के अंदर जमा फैट क्यों खतरनाक?



विसरल फैट पेट के अंदर मौजूद अंगों के आसपास जमा होता है। यह सिर्फ अतिरिक्त चर्बी नहीं है, बल्कि इसका शरीर के मेटाबॉलिज्म पर असर हो सकता है। सूजन से जुड़ी प्रक्रियाओं को ये बढ़ावा देता रहता है।

ज्यादा विसरल फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड शुगर से जुड़ी गड़बड़ियों का जोखिम बढ़ाते हैं। इसलिए पेट के आसपास बढ़ती चर्बी को स्वास्थ्य विशेषज्ञ सेहत के लिए ज्यादा नुकसानदायक मानते हैं।

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4 of 4 वजन पर रखिए ध्यान - फोटो : Freepik.com