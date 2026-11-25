1 of 5 शरीर में पानी की कमी दूर करने के लिए खाएं ये 8 चीजें - फोटो : AI







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How to Stay Hydrated in Winter: सर्दियों में अक्सर लोगों को प्यास कम लगती है, जिसके कारण वे गर्मियों के मुकाबले पानी कम पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठंड के मौसम में भी शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकता है? दरअसल, सर्दियों में पसीना कम आने और प्यास का एहसास घटने से लोग पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते। इसका असर शरीर के पाचन, त्वचा, किडनी और ऊर्जा के स्तर पर पड़ सकता है। ऐसे में सिर्फ पानी पीना ही नहीं, बल्कि अपनी डाइट में पानी से भरपूर फल और सब्जियां शामिल करना भी जरूरी है। आइए जानते हैं सर्दियों में शरीर में पानी की कमी क्यों होती है और किन चीजों को खाकर आप खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं।



सर्दियों में अक्सर लोगों को प्यास कम लगती है, जिसके कारण वे गर्मियों के मुकाबले पानी कम पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठंड के मौसम में भी शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकता है? दरअसल, सर्दियों में पसीना कम आने और प्यास का एहसास घटने से लोग पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते। इसका असर शरीर के पाचन, त्वचा, किडनी और ऊर्जा के स्तर पर पड़ सकता है। ऐसे में सिर्फ पानी पीना ही नहीं, बल्कि अपनी डाइट में पानी से भरपूर फल और सब्जियां शामिल करना भी जरूरी है। आइए जानते हैं सर्दियों में शरीर में पानी की कमी क्यों होती है और किन चीजों को खाकर आप खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं।

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सर्दियों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए खाएं ये 8 चीजें



1. संतरा



सर्दियों में संतरा आसानी से मिल जाता है। इसमें पानी और विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ इम्यून सिस्टम के सामान्य कामकाज में भी मदद करता है।



2. अमरूद



अमरूद में पानी, फाइबर और विटामिन सी पाया जाता है। इसे सर्दियों की डाइट में शामिल करने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है। यह पाचन स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।





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3. खीरा



खीरे में पानी की मात्रा काफी अधिक होती है। इसे सलाद के रूप में खाने से शरीर को हाइड्रेशन मिलता है। सर्दियों में भी खीरे का सेवन किया जा सकता है।



4. गाजर



सर्दियों में मिलने वाली गाजर में पानी, फाइबर और बीटा-कैरोटीन पाया जाता है। इसे सलाद, सब्जी या सूप के रूप में खा सकते हैं।



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5. मूली



मूली में पानी और फाइबर मौजूद होते हैं। सर्दियों में मूली का सलाद या सब्जी खाने से शरीर को पोषण और हाइड्रेशन दोनों मिल सकते हैं।



6. सब्जियों का सूप



सर्दियों में गर्मागर्म वेजिटेबल सूप पीना अच्छा विकल्प है। टमाटर, गाजर, पालक और दूसरी सब्जियों से बना सूप शरीर को तरल पदार्थ देने के साथ कई पोषक तत्व भी प्रदान करता है।





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