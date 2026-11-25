1 of 5 किन लोगों को रागी खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए? - फोटो : AI







Link Copied



Ragi Benefits in Winter: सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को ऐसे खानपान की जरूरत होती है, जो जरूरी पोषण देने के साथ सेहत को भी दुरुस्त रखे। ऐसे में पहाड़ों में उगने वाला पारंपरिक अनाज रागी यानी मंडुआ काफी फायदेमंद माना जाता है। रागी को सुपरफूड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर और प्रोटीन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह हड्डियों को स्वस्थ रखने, पाचन सुधारने और शरीर को जरूरी ऊर्जा देने में मदद कर सकता है।



हालांकि, हर व्यक्ति की पोषण संबंधी जरूरत अलग होती है और कुछ लोगों को इसके सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं सर्दियों में रागी खाने के फायदे, इसे खाने का सही तरीका और किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए।



सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को ऐसे खानपान की जरूरत होती है, जो जरूरी पोषण देने के साथ सेहत को भी दुरुस्त रखे। ऐसे में पहाड़ों में उगने वाला पारंपरिक अनाज रागी यानी मंडुआ काफी फायदेमंद माना जाता है। रागी को सुपरफूड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर और प्रोटीन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह हड्डियों को स्वस्थ रखने, पाचन सुधारने और शरीर को जरूरी ऊर्जा देने में मदद कर सकता है।

Trending Videos

2 of 5 किन लोगों को रागी खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए? - फोटो : Adobe Stock

रागी खाने के बड़े फायदे



1. हड्डियों को मजबूत रखने में मददगार



रागी कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए इसे डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।



2. पाचन तंत्र को रखता है स्वस्थ



रागी में फाइबर पाया जाता है, जो पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने और कब्ज की समस्या से बचाव में मदद कर सकता है। फाइबर आंतों की सेहत के लिए भी जरूरी है।



3. शरीर को देता है ऊर्जा



रागी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सर्दियों में रागी का दलिया या रोटी नाश्ते में खाने से पेट लंबे समय तक भरा महसूस हो सकता है।





3 of 5 किन लोगों को रागी खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए? - फोटो : AI

4. ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में सहायक



रागी में मौजूद फाइबर भोजन के पाचन और ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करने में मदद कर सकता है। हालांकि, डायबिटीज के मरीज इसे सीमित मात्रा में और संतुलित भोजन के साथ लें। रागी डायबिटीज की दवा का विकल्प नहीं है।



5. वजन नियंत्रित रखने में मददगार



रागी में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है। इससे बार-बार भूख लगने और अनावश्यक खाने की आदत को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है।



6. आयरन की कमी पूरी करने में मदद



रागी में आयरन पाया जाता है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी है। इसे विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ खाने से आयरन के अवशोषण में मदद मिल सकती है।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 किन लोगों को रागी खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए? - फोटो : Ai Generated

सर्दियों में रागी को डाइट में शामिल करने के 5 तरीके



यूपी-बिहार के लोग सर्दियों में घी लगा-लगाकर खाते हैं ये वाली रोटी, आप भी करें ट्राई | रागी की रोटी : रागी के आटे से बनी रोटी को सब्जी या दाल के साथ खाएं।

: रागी के आटे से बनी रोटी को सब्जी या दाल के साथ खाएं। रागी का दलिया : दूध या पानी में रागी का आटा पकाकर पौष्टिक दलिया बना सकते हैं।

: दूध या पानी में रागी का आटा पकाकर पौष्टिक दलिया बना सकते हैं। रागी का चीला : रागी के आटे में सब्जियां मिलाकर स्वादिष्ट चीला तैयार करें।

: रागी के आटे में सब्जियां मिलाकर स्वादिष्ट चीला तैयार करें। रागी का डोसा : नाश्ते में रागी का डोसा अच्छा विकल्प हो सकता है।

: नाश्ते में रागी का डोसा अच्छा विकल्प हो सकता है। रागी की खिचड़ी: रागी में दाल और सब्जियां मिलाकर पौष्टिक खिचड़ी बना सकते हैं।

यूपी-बिहार के लोग सर्दियों में घी लगा-लगाकर खाते हैं ये वाली रोटी, आप भी करें ट्राई |

विज्ञापन

5 of 5 किन लोगों को रागी खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए? - फोटो : Adobe Stock