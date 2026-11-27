1 of 7 ठंड में खुद को फिट और हेल्दी कैसे रखें? - फोटो : AI







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How to Stay Healthy During Winter Season: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सेहत का खास ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। ठंड के मौसम में सर्दी-जुकाम, खांसी, गले में खराश, त्वचा में रूखापन और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल आता है कि सर्दियों में खुद को स्वस्थ कैसे रखें?



दरअसल, इस मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी लाइफस्टाइल अपनाना बेहद जरूरी है। छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके आप सर्दियों में खुद को फिट और एक्टिव रख सकते हैं। इस लेख में जानिए ठंड के मौसम में स्वस्थ रहने के आसान तरीके और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सेहत का खास ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। ठंड के मौसम में सर्दी-जुकाम, खांसी, गले में खराश, त्वचा में रूखापन और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल आता है कि सर्दियों में खुद को स्वस्थ कैसे रखें?

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हेल्दी और पौष्टिक डाइट लें



सर्दियों में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन करना जरूरी है। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल करें। पालक, मेथी और बथुआ जैसी हरी सब्जियां खाएं।

संतरा, अमरूद, आंवला और सेब जैसे फल खाएं।

बादाम, अखरोट और मूंगफली को सीमित मात्रा में डाइट में शामिल करें।

सर्दियों में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन करना जरूरी है। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल करें।

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रोजाना एक्सरसाइज करें



ठंड में कई लोग सुबह बिस्तर से निकलना पसंद नहीं करते और शारीरिक गतिविधियां कम कर देते हैं। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए नियमित एक्सरसाइज जरूरी है। रोजाना 20-30 मिनट वॉक करें।

योग और स्ट्रेचिंग करें।

हल्की एक्सरसाइज से दिन की शुरुआत करें।

नियमित शारीरिक गतिविधि वजन नियंत्रित रखने, दिल की सेहत और बेहतर नींद में मदद करती है।

ठंड में कई लोग सुबह बिस्तर से निकलना पसंद नहीं करते और शारीरिक गतिविधियां कम कर देते हैं। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए नियमित एक्सरसाइज जरूरी है।नियमित शारीरिक गतिविधि वजन नियंत्रित रखने, दिल की सेहत और बेहतर नींद में मदद करती है।

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पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं



सर्दियों में प्यास कम लगती है, जिसकी वजह से कई लोग कम पानी पीते हैं। हालांकि, ठंड में भी शरीर को पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। दिनभर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पिएं।

सूप और अन्य तरल पदार्थ डाइट में शामिल करें।

बहुत ज्यादा मीठे पेय पदार्थों से बचें।

सर्दियों में प्यास कम लगती है, जिसकी वजह से कई लोग कम पानी पीते हैं। हालांकि, ठंड में भी शरीर को पर्याप्त पानी की जरूरत होती है।

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