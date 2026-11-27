



दरअसल, मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय में संकुचन होने के कारण क्रैम्प्स होते हैं। शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन नामक केमिकल का स्तर अधिक होने पर दर्द बढ़ सकता है। इस लेख में जानेंगे कि पीरियड्स में ज्यादा दर्द क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और दर्द से राहत पाने के लिए कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं।



पीरियड्स के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द और ऐंठन होना आम बात है, लेकिन कई महिलाओं को इस दौरान इतना तेज दर्द होता है कि उनके लिए रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है।