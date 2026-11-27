Why Are My Period Cramps So Painful:
पीरियड्स के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द और ऐंठन होना आम बात है, लेकिन कई महिलाओं को इस दौरान इतना तेज दर्द होता है कि उनके लिए रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है।
दरअसल, मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय में संकुचन होने के कारण क्रैम्प्स होते हैं। शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन नामक केमिकल का स्तर अधिक होने पर दर्द बढ़ सकता है। इस लेख में जानेंगे कि पीरियड्स में ज्यादा दर्द क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और दर्द से राहत पाने के लिए कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं।
2 of 4
कब पीरियड्स का दर्द गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है?
- फोटो : Freepik.com
पीरियड्स में ज्यादा दर्द होने के प्रमुख कारण
पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को मेडिकल भाषा में डिसमेनोरिया (Dysmenorrhea) कहा जाता है। इसके दो प्रमुख प्रकार होते हैं।
1. प्राइमरी डिसमेनोरिया
इसमें किसी बीमारी के बिना ही पीरियड्स के दौरान दर्द होता है। इसका मुख्य कारण प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जैसे पदार्थों का अधिक बनना है। इससे गर्भाशय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और पेट में तेज ऐंठन महसूस होती है।
2. सेकेंडरी डिसमेनोरिया
इसमें पीरियड्स का दर्द किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या के कारण होता है। इसके प्रमुख कारण हैं:
- एंडोमेट्रियोसिस: गर्भाशय की अंदरूनी परत जैसी कोशिकाएं गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगती हैं।
- एडेनोमायोसिस: गर्भाशय की अंदरूनी परत जैसी कोशिकाएं उसकी मांसपेशियों में विकसित होने लगती हैं।
- यूटेराइन फाइब्रॉएड: गर्भाशय में गैर-कैंसरयुक्त गांठें बनना।
- पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज (PID): प्रजनन अंगों में संक्रमण और सूजन होना।
3 of 4
कब पीरियड्स का दर्द गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है?
- फोटो : Freepik.com
पीरियड्स में तेज दर्द के लक्षण
पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं:
- पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द।
- कमर और जांघों में दर्द।
- पेट में ऐंठन और भारीपन।
- मतली और उल्टी।
- सिरदर्द और चक्कर आना।
- दस्त या कब्ज की समस्या।
- थकान और कमजोरी महसूस होना।
4 of 4
कब पीरियड्स का दर्द गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है?
- फोटो : Freepik.com
कब पीरियड्स का दर्द गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है?
अगर पीरियड्स का दर्द इतना ज्यादा है कि आपको स्कूल, ऑफिस या रोजमर्रा के काम छोड़ने पड़ते हैं, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
इन स्थितियों में डॉक्टर से सलाह लें:
- अचानक पहले से ज्यादा दर्द होने लगे।
- दर्द हर महीने बढ़ता जा रहा हो।
- पीरियड्स के अलावा भी पेल्विक दर्द हो।
- बहुत ज्यादा ब्लीडिंग या बड़े ब्लड क्लॉट्स आएं।
- पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग हो।
अचानक बहुत तेज दर्द, बेहोशी, बुखार या गर्भावस्था की संभावना के साथ दर्द होने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
-------------
नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।