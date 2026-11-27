Best Indian Diet Plan for Weight Loss:
वजन कम करने के लिए भूखे रहने या खाना छोड़ने की जरूरत नहीं होती। सही खानपान, नियमित एक्सरसाइज और बेहतर लाइफस्टाइल अपनाकर स्वस्थ तरीके से वजन घटाया जा सकता है। इसके लिए डाइट में प्रोटीन, फाइबर, फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करना जरूरी है। इस लेख में जानिए वजन घटाने के लिए सुबह से रात तक क्या खाना चाहिए, कौन-सी चीजों से बचना चाहिए और हेल्दी वेट लॉस के लिए कैसा डाइट प्लान अपनाना चाहिए।
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तेजी से वजन घटाना है तो फॉलो करें ये डाइट प्लान
- फोटो : AI
1. सुबह उठते ही पिएं एक गिलास पानी
सुबह उठने के बाद एक गिलास सादा पानी पीने से शरीर को हाइड्रेशन मिलता है। आप चाहें तो नींबू पानी भी पी सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि नींबू पानी पीने से सीधे शरीर की चर्बी कम नहीं होती। वजन घटाने के लिए पूरे दिन का खानपान और कैलोरी संतुलन महत्वपूर्ण होता है।
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2. नाश्ते में खाएं प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीजें
वजन घटाने के दौरान नाश्ता छोड़ना सही तरीका नहीं है। सुबह ऐसा भोजन करें, जिसमें प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा हो। इससे पेट लंबे समय तक भरा रह सकता है और बार-बार भूख लगने की समस्या कम हो सकती है।
नाश्ते में शामिल करें:
- वेजिटेबल ओट्स
- मूंग दाल चीला
- उबले अंडे
- वेजिटेबल पोहा
- दही और फल
- स्प्राउट्स
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3. मिड-मॉर्निंग में खाएं मौसमी फल
नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच भूख लगने पर जंक फूड या पैकेज्ड स्नैक्स खाने के बजाय मौसमी फल खाएं। सेब, अमरूद, संतरा, पपीता और नाशपाती जैसे फल अच्छे विकल्प हैं। इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। साबुत फल खाना जूस पीने से बेहतर है, क्योंकि इसमें फाइबर भी मिलता है।
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4. लंच में लें संतुलित भोजन
दोपहर का खाना ऐसा होना चाहिए, जिससे शरीर को पर्याप्त पोषण मिले। वजन कम करने के लिए रोटी या चावल पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं है। बस इनकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है।
लंच में शामिल करें:
- 1-2 रोटी या उचित मात्रा में चावल
- एक कटोरी दाल या राजमा
- एक कटोरी हरी सब्जी
- सलाद
- एक कटोरी दही
कोशिश करें कि आपकी प्लेट का लगभग आधा हिस्सा सब्जियों और सलाद से भरा हो।