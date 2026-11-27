1 of 7 तेजी से वजन घटाना है तो फॉलो करें ये डाइट प्लान - फोटो : AI







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Best Indian Diet Plan for Weight Loss: वजन कम करने के लिए भूखे रहने या खाना छोड़ने की जरूरत नहीं होती। सही खानपान, नियमित एक्सरसाइज और बेहतर लाइफस्टाइल अपनाकर स्वस्थ तरीके से वजन घटाया जा सकता है। इसके लिए डाइट में प्रोटीन, फाइबर, फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करना जरूरी है। इस लेख में जानिए वजन घटाने के लिए सुबह से रात तक क्या खाना चाहिए, कौन-सी चीजों से बचना चाहिए और हेल्दी वेट लॉस के लिए कैसा डाइट प्लान अपनाना चाहिए।

वजन कम करने के लिए भूखे रहने या खाना छोड़ने की जरूरत नहीं होती। सही खानपान, नियमित एक्सरसाइज और बेहतर लाइफस्टाइल अपनाकर स्वस्थ तरीके से वजन घटाया जा सकता है। इसके लिए डाइट में प्रोटीन, फाइबर, फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करना जरूरी है। इस लेख में जानिए वजन घटाने के लिए सुबह से रात तक क्या खाना चाहिए, कौन-सी चीजों से बचना चाहिए और हेल्दी वेट लॉस के लिए कैसा डाइट प्लान अपनाना चाहिए।

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1. सुबह उठते ही पिएं एक गिलास पानी



सुबह उठने के बाद एक गिलास सादा पानी पीने से शरीर को हाइड्रेशन मिलता है। आप चाहें तो नींबू पानी भी पी सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि नींबू पानी पीने से सीधे शरीर की चर्बी कम नहीं होती। वजन घटाने के लिए पूरे दिन का खानपान और कैलोरी संतुलन महत्वपूर्ण होता है।





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2. नाश्ते में खाएं प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीजें



वजन घटाने के दौरान नाश्ता छोड़ना सही तरीका नहीं है। सुबह ऐसा भोजन करें, जिसमें प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा हो। इससे पेट लंबे समय तक भरा रह सकता है और बार-बार भूख लगने की समस्या कम हो सकती है।



नाश्ते में शामिल करें: वेजिटेबल ओट्स

मूंग दाल चीला

उबले अंडे

वेजिटेबल पोहा

दही और फल

स्प्राउट्स

वजन घटाने के दौरान नाश्ता छोड़ना सही तरीका नहीं है। सुबह ऐसा भोजन करें, जिसमें प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा हो। इससे पेट लंबे समय तक भरा रह सकता है और बार-बार भूख लगने की समस्या कम हो सकती है।नाश्ते में शामिल करें:

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3. मिड-मॉर्निंग में खाएं मौसमी फल



नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच भूख लगने पर जंक फूड या पैकेज्ड स्नैक्स खाने के बजाय मौसमी फल खाएं। सेब, अमरूद, संतरा, पपीता और नाशपाती जैसे फल अच्छे विकल्प हैं। इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। साबुत फल खाना जूस पीने से बेहतर है, क्योंकि इसमें फाइबर भी मिलता है।





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