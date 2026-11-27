1 of 6 ऐसे करें रस्ट आउट से खुद का बचाव - फोटो : AI







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What Is Rust Out Syndrome: सुबह उठने से लेकर ऑफिस पहुंचने और दिन भर के काम निपटाने तक जिंदगी एक तयशुदा ढर्रे पर चल रही है। घर की जिम्मेदारियां पूरी करने की जल्दबाजी और दफ्तर के कामों के बीच आप खुद के लिए समय निकालना भूल रही हैं। वैसे तो सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर कहीं उत्साह धीरे-धीरे दम तोड़ रहा है। न काम में पहले जैसी दिलचस्पी रही है और न ही कुछ नया करने का मन करता है। अक्सर हम इसे थकान, तनाव या बर्नआउट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मगर विशेषज्ञों का कहना है कि यह 'रस्ट आउट' है। क्या है रस्ट आउट आइए समझते हैं।



सुबह उठने से लेकर ऑफिस पहुंचने और दिन भर के काम निपटाने तक जिंदगी एक तयशुदा ढर्रे पर चल रही है। घर की जिम्मेदारियां पूरी करने की जल्दबाजी और दफ्तर के कामों के बीच आप खुद के लिए समय निकालना भूल रही हैं। वैसे तो सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर कहीं उत्साह धीरे-धीरे दम तोड़ रहा है। न काम में पहले जैसी दिलचस्पी रही है और न ही कुछ नया करने का मन करता है। अक्सर हम इसे थकान, तनाव या बर्नआउट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मगर विशेषज्ञों का कहना है कि यह 'रस्ट आउट' है। क्या है रस्ट आउट आइए समझते हैं।

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पहले समझें रस्ट आउट को



मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, बर्नआउट तब होता है, जब काम का बोझ और लगातार तनाव आपकी मानसिक ऊर्जा निचोड़ लेते हैं। वहीं, रस्ट आउट एक खामोश थकान है, जो काम की अधिकता से नहीं, बल्कि उसकी नीरसता से पैदा होती है। जब काम में न चुनौती हो, न रचनात्मकता और न कुछ नया सीखने की गुंजाइश, तो दिमाग धीरे-धीरे जड़ होने लगता है। आप रोज काम करती हैं, लेकिन मन के भीतर का उत्साह कहीं खो जाता है।





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पहचानें रस्ट आउट के संकेतों को



रस्ट आउट केवल काम से ऊबने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर आपके व्यवहार और सोच पर भी दिखाई देने लगता है। इसके कुछ प्रमुख संकेत हैं, जिन्हें समय रहते पहचानना जरूरी है। - आपको रोजमर्रा के कामों में कोई नवीनता महसूस नहीं होती और हर दिन पिछले दिन जैसा लगता है।

- बिना किसी बड़ी वजह के गुस्सा आना, बेचैनी महसूस करना और दूसरों से दूरी बनाने का मन करना भी इसका एक मुख्य संकेत है।

- काम करते समय बार-बार मन भटकना, निर्णय लेने में मुश्किल होना और काम टालने की आदत बढ़ना भी रस्ट आउट है।

- अपनी योग्यता और क्षमताओं को लेकर सवाल उठने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आप अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं।

रस्ट आउट केवल काम से ऊबने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर आपके व्यवहार और सोच पर भी दिखाई देने लगता है। इसके कुछ प्रमुख संकेत हैं, जिन्हें समय रहते पहचानना जरूरी है।

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बर्नआउट और रस्ट आउट में समझें अंतर



अक्सर लोग रस्ट आउट को बर्नआउट समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि दोनों के कारण अलग-अलग होते हैं। बर्नआउट की स्थिति आम तौर पर लगातार काम के दबाव, अत्यधिक जिम्मेदारियों और मानसिक तनाव के कारण पैदा होती है। इसमें व्यक्ति की ऊर्जा खत्म होने लगती है और उसे आराम की जरूरत महसूस होती है। इसके विपरीत, रस्ट आउट तब पनपता है, जब काम में चुनौती, रचनात्मकता और सीखने के अवसर कम हो जाते हैं। व्यक्ति के पास काम तो होता है, लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं मिलती। बर्नआउट में काम का दबाव कम करना मददगार हो सकता है, जबकि रस्ट आउट से उबरने के लिए काम में नवीनता, उद्देश्य और मानसिक सक्रियता बढ़ाना जरूरी है।





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