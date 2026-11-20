1 of 4 थकान की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए हमारा खान-पान ऐसा होना चाहिए, जिससे रोजाना के लिए जरूरी अधिकतर पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति हो सके। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ विटामिन्स ही नहीं, बल्कि कई मिनरल्स की भी जरूरत होती है। मिनरल्स की वैसे तो हमें कम मात्रा में जरूरत होती है, पर इसका शरीर में काम बड़ा महत्वूर्ण होता है।



मैग्नीशियम ऐसा ही एक जरूरी मिनरल है, जो शरीर की मांसपेशियों से लेकर नसों और हड्डियों से लेकर दिल की सेहत को ठीक तरीके से काम करने में मदद करता है। शरीर में ऊर्जा बनाने, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने जैसी प्रक्रियाओं में भी मिनरल्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मसलन अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हुई तो इसका असर संपूर्ण स्वास्थ्य पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है।



कहीं आपमें मैग्नीशियम की कमी तो नहीं है?

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2 of 4 मैग्नीशियम क्यों जरूरी है? - फोटो : Adobe Stock

अच्छी सेहत के लिए जरूरी है मैग्नीशियम



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ज्यादातर वयस्कों को रोजाना 310-420 मिलीग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। इतनी मात्रा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफी है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों में इसकी कमी देखी जा रही है।

मैग्नीशियम की लंबे समय तक कमी रहने पर शरीर में कई तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।

कुछ लोगों को इसके कारण मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी, थकान और नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

वहीं जिन लोगों में इसकी गंभीर कमी होती है, उनमें इसका दिल की धड़कन पर भी असर पड़ सकता है।

3 of 4 मैग्नीशियम की कमी से हार्ट की समस्याएं - फोटो : Adobe Stock Photo

मैग्नीशियम की कमी से क्या समस्याएं होती हैं?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, मैग्नीशियम शरीर में मांसपेशियों के सिकुड़ने और आराम करने की प्रक्रिया में मदद करता है। इसकी कमी होने पर मांसपेशियों में ऐंठन, कंपन, कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है।

मैग्नीशियम नसों के सामान्य कामकाज और शरीर के ऊर्जा उत्पादन में भी भूमिका निभाता है। इसकी कमी से बेचैनी, चिड़चिड़ापन और नींद प्रभावित हो सकती है।

दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखने के लिए भी मैग्नीशियम जरूरी है।

जिन लोगों में इसकी कमी होती है उनमें दिल की धड़कन अनियमित होने और ब्लड प्रेशर और शरीर के दूसरे मिनरल्स का संतुलन भी प्रभावित हो सकता है।

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4 of 4 मैग्नीशियम सेहत के लिए जरूरी - फोटो : Adobe Stock