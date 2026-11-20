



लेकिन क्या रोज सुबह खाली पेट केला खाना वाकई सेहत के लिए अच्छा है? या फिर ऐसा करने से शरीर को कुछ नुकसान भी हो सकता है? इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सुबह खाली पेट केला खाने के क्या फायदे और नुकसान हैं, किन लोगों को इससे बचना चाहिए और केला खाने का सबसे सही समय क्या है।





: केला एक ऐसा फल है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें पोटैशियम, फाइबर, विटामिन B6, मैग्नीशियम और कार्बोहाइड्रेट जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत केले से करते हैं।