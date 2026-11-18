1 of 7 किन लोगों को बासी खाने से ज्यादा सावधान रहना चाहिए? - फोटो : AI







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How Long Is Leftover Food Safe to Eat: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग समय बचाने के लिए एक बार खाना बनाकर उसे फ्रिज में रख देते हैं और कई दिनों तक खाते रहते हैं। कई लोगों को लगता है कि फ्रिज में खाना रखने से वह खराब नहीं होता और उसे कभी भी गर्म करके खाया जा सकता है। लेकिन आपकी यह आदत सेहत पर भारी पड़ सकती है।



दरअसल, गलत तरीके से स्टोर किया गया खाना बैक्टीरिया के पनपने की वजह बन सकता है। ऐसा खाना खाने से फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में सवाल है कि फ्रिज में रखा खाना कितने दिन तक सुरक्षित रहता है? आइए जानते हैं पुराने खाने से सेहत को होने वाले नुकसान और इससे बचने के जरूरी तरीके।

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग समय बचाने के लिए एक बार खाना बनाकर उसे फ्रिज में रख देते हैं और कई दिनों तक खाते रहते हैं। कई लोगों को लगता है कि फ्रिज में खाना रखने से वह खराब नहीं होता और उसे कभी भी गर्म करके खाया जा सकता है। लेकिन आपकी यह आदत सेहत पर भारी पड़ सकती है।

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क्या फ्रिज में रखा बासी खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है?



हां, गलत तरीके से फ्रिज में रखा गया पुराना खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल, फ्रिज में कम तापमान होने से बैक्टीरिया की वृद्धि धीमी हो जाती है, लेकिन वे पूरी तरह खत्म नहीं होते। अगर खाना लंबे समय तक रखा जाए या उसे सही तापमान पर स्टोर न किया जाए, तो उसमें हानिकारक सूक्ष्मजीव पनप सकते हैं। ऐसा खाना खाने से फूडबोर्न इलनेस यानी खाने से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके कारण पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।





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बासी खाना खाने से सेहत को हो सकते हैं ये 5 नुकसान



1. फूड पॉइजनिंग का बढ़ सकता है खतरा



फ्रिज में रखा खाना अगर सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया है, तो उसमें साल्मोनेला, लिस्टेरिया और ई. कोलाई जैसे हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। दूषित खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है।



इसके सामान्य लक्षण हैं: पेट में दर्द और ऐंठन

उल्टी और मतली

बार-बार दस्त होना

बुखार और कमजोरी

शरीर में पानी की कमी

2. पाचन तंत्र पर पड़ सकता है असर



खराब या दूषित खाना खाने से पेट और आंतों में संक्रमण हो सकता है। इससे पाचन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों को पेट फूलना, ऐंठन, दस्त और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को दूषित खाने से ज्यादा खतरा रहता है।



फ्रिज में रखा खाना अगर सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया है, तो उसमें साल्मोनेला, लिस्टेरिया और ई. कोलाई जैसे हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। दूषित खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है।इसके सामान्य लक्षण हैं:खराब या दूषित खाना खाने से पेट और आंतों में संक्रमण हो सकता है। इससे पाचन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों को पेट फूलना, ऐंठन, दस्त और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को दूषित खाने से ज्यादा खतरा रहता है।

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3. आंतों में संक्रमण का खतरा



कुछ हानिकारक बैक्टीरिया दूषित खाने के जरिए शरीर में पहुंचकर आंतों में संक्रमण पैदा कर सकते हैं। इससे दस्त, पेट दर्द और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गंभीर मामलों में डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन भी हो सकता है।



4. बार-बार गर्म किया हुआ खाना हो सकता है जोखिम भरा



कई लोग फ्रिज से खाना निकालकर गर्म करते हैं और बचा हुआ खाना दोबारा फ्रिज में रख देते हैं। ऐसा बार-बार करने से खाने के दूषित होने का खतरा बढ़ सकता है। खासकर चावल में मौजूद Bacillus cereus नामक बैक्टीरिया चिंता का विषय है। इसके कुछ टॉक्सिन दोबारा गर्म करने पर भी नष्ट नहीं होते। इसलिए चावल को पकाने के बाद जल्द ठंडा करके फ्रिज में रखना जरूरी है।



5. शरीर में पानी की कमी हो सकती है



दूषित खाना खाने से उल्टी और दस्त हो सकते हैं। अगर ये समस्याएं लगातार बनी रहें, तो शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी हो सकती है। गंभीर डिहाइड्रेशन की स्थिति में अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ सकती है।





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