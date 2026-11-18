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Morning Habits That Increase the Risk of Heart Attack: सुबह की शुरुआत हमारी सेहत के लिए बेहद अहम होती है। रातभर आराम करने के बाद शरीर को नई ऊर्जा और सही देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन कई बार सुबह उठते ही की गई छोटी-सी लापरवाही दिल की सेहत पर भारी पड़ सकती है। खासतौर पर कुछ ऐसी आदतें हैं, जिन्हें लोग रोजाना दोहराते हैं और उन्हें नुकसानदायक भी नहीं मानते। इन्हीं में से एक आदत है सुबह उठते ही अचानक बिस्तर से झटके से खड़े हो जाना और शरीर को सामान्य होने का समय न देना।



यह आदत खासकर उन लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है, जिन्हें पहले से ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी समस्या है। इस लेख में जानिए कि सुबह उठते ही अचानक खड़े होने से शरीर पर क्या असर पड़ सकता है, इसका ब्लड प्रेशर से क्या संबंध है और दिल को स्वस्थ रखने के लिए सुबह कौन-सी सावधानी बरतनी चाहिए।

सुबह की शुरुआत हमारी सेहत के लिए बेहद अहम होती है। रातभर आराम करने के बाद शरीर को नई ऊर्जा और सही देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन कई बार सुबह उठते ही की गई छोटी-सी लापरवाही दिल की सेहत पर भारी पड़ सकती है। खासतौर पर कुछ ऐसी आदतें हैं, जिन्हें लोग रोजाना दोहराते हैं और उन्हें नुकसानदायक भी नहीं मानते। इन्हीं में से एक आदत है सुबह उठते ही अचानक बिस्तर से झटके से खड़े हो जाना और शरीर को सामान्य होने का समय न देना।

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सुबह उठते ही अचानक खड़े होना क्यों हो सकता है नुकसानदायक?



रातभर सोने के बाद जब हम अचानक बिस्तर से उठकर खड़े होते हैं, तो शरीर को बदलती हुई पोजिशन के अनुसार ब्लड सर्कुलेशन को एडजस्ट करना पड़ता है। अचानक खड़े होने पर कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर अस्थायी रूप से कम हो सकता है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन (Orthostatic Hypotension) कहा जाता है।





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इसकी वजह से कुछ लोगों को निम्न समस्याएं हो सकती हैं: अचानक चक्कर आना।

आंखों के सामने अंधेरा छाना।

कमजोरी या घबराहट महसूस होना।

संतुलन बिगड़ना या बेहोशी आना।

हालांकि, अचानक खड़े होना सीधे हार्ट अटैक का कारण साबित नहीं हुआ है। लेकिन पहले से हृदय रोग, हाई या लो ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।



हालांकि, अचानक खड़े होना सीधे हार्ट अटैक का कारण साबित नहीं हुआ है। लेकिन पहले से हृदय रोग, हाई या लो ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

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