1 of 5 हाथ-पैर सुन्न होने पर कौन से लक्षण न करें नजरअंदाज? - फोटो : AI







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Why Do I Wake Up with Numb Hands at Night: कई बार रात में सोते समय अचानक हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं या उनमें झनझनाहट महसूस होने लगती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे हाथ-पैर में चींटियां रेंग रही हों या किसी हिस्से में संवेदना खत्म हो गई हो। अक्सर लोग इसे सोने के गलत तरीके या शरीर पर दबाव पड़ने की सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन, सोते समय हाथ-पैर सुन्न होने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं।



कभी-कभार ऐसा होना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार होती है या लंबे समय तक बनी रहती है तो सावधान होने की जरूरत है। आइए जानते हैं सोते समय हाथ-पैर सुन्न होने के कारण, लक्षण और इससे बचाव के उपाय।



कई बार रात में सोते समय अचानक हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं या उनमें झनझनाहट महसूस होने लगती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे हाथ-पैर में चींटियां रेंग रही हों या किसी हिस्से में संवेदना खत्म हो गई हो। अक्सर लोग इसे सोने के गलत तरीके या शरीर पर दबाव पड़ने की सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन, सोते समय हाथ-पैर सुन्न होने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं।

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2 of 5 हाथ-पैर सुन्न होने पर कौन से लक्षण न करें नजरअंदाज? - फोटो : adobe stock

सोते समय हाथ-पैर सुन्न क्यों हो जाते हैं?



सोते समय हाथ-पैर सुन्न होने की समस्या को मेडिकल भाषा में Paresthesia कहा जाता है। इसमें शरीर के किसी हिस्से में झनझनाहट, चुभन, जलन या संवेदना कम होने जैसी परेशानी महसूस होती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।



1. सोने का गलत तरीका



कई बार सोते समय हाथ के नीचे सिर रखकर सोने या लंबे समय तक एक ही करवट रहने से नसों पर दबाव पड़ता है। इससे हाथ या पैर में कुछ समय के लिए सुन्नपन और झनझनाहट हो सकती है। करवट बदलने और दबाव हटाने के बाद आमतौर पर राहत मिल जाती है।





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2. विटामिन B12 की कमी



शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर नसों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसकी वजह से हाथ-पैर में झनझनाहट, सुन्नपन, कमजोरी और चलने में संतुलन की परेशानी हो सकती है। विटामिन B12 की कमी लंबे समय तक बनी रहने पर नसों को नुकसान भी पहुंच सकता है।



3. डायबिटीज भी हो सकती है वजह



डायबिटीज के मरीजों में लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ा रहने से नसें प्रभावित हो सकती हैं। इस स्थिति को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं।



इसके प्रमुख लक्षण हैं: हाथ-पैर में झनझनाहट होना।

पैरों में जलन महसूस होना।

रात में सुन्नपन बढ़ जाना। पैरों में दर्द या संवेदना कम होना।



शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर नसों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसकी वजह से हाथ-पैर में झनझनाहट, सुन्नपन, कमजोरी और चलने में संतुलन की परेशानी हो सकती है। विटामिन B12 की कमी लंबे समय तक बनी रहने पर नसों को नुकसान भी पहुंच सकता है।डायबिटीज के मरीजों में लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ा रहने से नसें प्रभावित हो सकती हैं। इस स्थिति को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं।इसके प्रमुख लक्षण हैं:पैरों में दर्द या संवेदना कम होना।

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4. गर्दन और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या



गर्दन की नसों पर दबाव पड़ने से हाथों में सुन्नपन और झनझनाहट हो सकती है। वहीं कमर की नसों पर दबाव पड़ने से पैरों में ऐसी समस्या महसूस हो सकती है। अगर सुन्नपन के साथ गर्दन, कंधे या कमर में दर्द भी रहता है तो इसकी जांच कराना जरूरी है।



5. ब्लड सर्कुलेशन में परेशानी



शरीर के किसी हिस्से में रक्त प्रवाह प्रभावित होने पर भी सुन्नपन या ठंडापन महसूस हो सकता है। हालांकि, बार-बार हाथ-पैर सुन्न होने की वजह केवल ब्लड सर्कुलेशन की कमी नहीं होती। इसके पीछे नसों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं।





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