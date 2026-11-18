Does Drinking Tea on an Empty Stomach Cause Hair Fall:
सुबह आंख खुलते ही चाय पीना ज्यादातर लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है। कई लोगों को लगता है कि खाली पेट चाय पीने से दिन की शुरुआत बेहतर होती है, लेकिन आपकी यह आदत बालों के झड़ने की वजह भी बन सकती है?
दरअसल, खाली पेट चाय पीने और हेयर फॉल के बीच सीधा वैज्ञानिक संबंध साबित नहीं हुआ है। लेकिन कुछ मामलों में इसे सही भी पया गया है। आइए डिटेल में इस बारे में जानते हैं कि खाली पेट चाय पीने से बालों पर कितना असर पड़ता है और हेयर फॉल से बचने के लिए क्या करना चाहिए।
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सुबह चाय पीने का सही तरीका क्या है?
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खाली पेट चाय पीने से बाल कैसे झड़ सकते हैं?
इस सवाल का जवाब समझने के लिए चाय, आयरन और बालों की जड़ों के बीच संबंध समझना जरूरी है। चाय में पॉलीफेनॉल और टैनिन जैसे तत्व होते हैं, जो भोजन में मौजूद नॉन-हीम आयरन के अवशोषण को कम कर सकते हैं। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के साथ बालों के सामान्य विकास के लिए भी जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति में लंबे समय तक आयरन की कमी बनी रहती है, तो बाल झड़ने की समस्या बढ़ सकती है। 2017 में प्रकाशित एक नियंत्रित अध्ययन में पाया गया कि भोजन के साथ चाय पीने से आयरन का अवशोषण प्रभावित हुआ। जबकि भोजन के एक घंटे बाद चाय पीने से यह प्रभाव कम हुआ।
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सुबह चाय पीने का सही तरीका क्या है?
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बाल झड़ने की दूसरी वजहें भी जानें
हर बार बाल झड़ने के लिए चाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके पीछे कई अन्य कारण हो सकते हैं।
- आयरन की कमी: शरीर में आयरन और फेरिटिन का स्तर कम होने पर बाल झड़ सकते हैं।
- थायरॉइड की समस्या: थायरॉइड हार्मोन में असंतुलन बालों के विकास को प्रभावित कर सकता है।
- तनाव: मानसिक तनाव, बीमारी या सर्जरी के बाद कुछ समय तक बाल अधिक झड़ सकते हैं।
- हार्मोनल बदलाव: गर्भावस्था, प्रसव और मेनोपॉज के दौरान बाल झड़ने की समस्या हो सकती है।
- प्रोटीन की कमी: बालों की संरचना मुख्य रूप से केराटिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। पर्याप्त प्रोटीन न मिलने पर बाल कमजोर हो सकते हैं।
- जेनेटिक कारण: परिवार में गंजेपन का इतिहास होने पर भी बाल झड़ सकते हैं।
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सुबह चाय पीने का सही तरीका क्या है?
अगर आपको सुबह चाय पीने की आदत है, तो इसे पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटी आदतों में बदलाव करके आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं।
- सुबह उठकर सबसे पहले एक गिलास पानी पिएं।
- खाली पेट चाय पीने के बजाय पहले हल्का नाश्ता करें।
- आयरन युक्त भोजन के साथ चाय न पिएं।
- भोजन और चाय के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर रखें। आयरन की कमी वाले लोगों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है।
- डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, चना, राजमा, मेवे और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें।
- आयरन के बेहतर अवशोषण के लिए नींबू, आंवला और अमरूद जैसे विटामिन-C युक्त फल खाएं।
- दिनभर में बहुत ज्यादा चाय पीने से बचें।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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