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Does Drinking Tea on an Empty Stomach Cause Hair Fall: सुबह आंख खुलते ही चाय पीना ज्यादातर लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है। कई लोगों को लगता है कि खाली पेट चाय पीने से दिन की शुरुआत बेहतर होती है, लेकिन आपकी यह आदत बालों के झड़ने की वजह भी बन सकती है?



दरअसल, खाली पेट चाय पीने और हेयर फॉल के बीच सीधा वैज्ञानिक संबंध साबित नहीं हुआ है। लेकिन कुछ मामलों में इसे सही भी पया गया है। आइए डिटेल में इस बारे में जानते हैं कि खाली पेट चाय पीने से बालों पर कितना असर पड़ता है और हेयर फॉल से बचने के लिए क्या करना चाहिए।



सुबह आंख खुलते ही चाय पीना ज्यादातर लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है। कई लोगों को लगता है कि खाली पेट चाय पीने से दिन की शुरुआत बेहतर होती है, लेकिन आपकी यह आदत बालों के झड़ने की वजह भी बन सकती है?

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खाली पेट चाय पीने से बाल कैसे झड़ सकते हैं?



इस सवाल का जवाब समझने के लिए चाय, आयरन और बालों की जड़ों के बीच संबंध समझना जरूरी है। चाय में पॉलीफेनॉल और टैनिन जैसे तत्व होते हैं, जो भोजन में मौजूद नॉन-हीम आयरन के अवशोषण को कम कर सकते हैं। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के साथ बालों के सामान्य विकास के लिए भी जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति में लंबे समय तक आयरन की कमी बनी रहती है, तो बाल झड़ने की समस्या बढ़ सकती है। 2017 में प्रकाशित एक नियंत्रित अध्ययन में पाया गया कि भोजन के साथ चाय पीने से आयरन का अवशोषण प्रभावित हुआ। जबकि भोजन के एक घंटे बाद चाय पीने से यह प्रभाव कम हुआ।





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बाल झड़ने की दूसरी वजहें भी जानें



हर बार बाल झड़ने के लिए चाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके पीछे कई अन्य कारण हो सकते हैं। आयरन की कमी : शरीर में आयरन और फेरिटिन का स्तर कम होने पर बाल झड़ सकते हैं।

: शरीर में आयरन और फेरिटिन का स्तर कम होने पर बाल झड़ सकते हैं। थायरॉइड की समस्या : थायरॉइड हार्मोन में असंतुलन बालों के विकास को प्रभावित कर सकता है।

: थायरॉइड हार्मोन में असंतुलन बालों के विकास को प्रभावित कर सकता है। तनाव : मानसिक तनाव, बीमारी या सर्जरी के बाद कुछ समय तक बाल अधिक झड़ सकते हैं।

: मानसिक तनाव, बीमारी या सर्जरी के बाद कुछ समय तक बाल अधिक झड़ सकते हैं। हार्मोनल बदलाव : गर्भावस्था, प्रसव और मेनोपॉज के दौरान बाल झड़ने की समस्या हो सकती है।

: गर्भावस्था, प्रसव और मेनोपॉज के दौरान बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। प्रोटीन की कमी : बालों की संरचना मुख्य रूप से केराटिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। पर्याप्त प्रोटीन न मिलने पर बाल कमजोर हो सकते हैं।

: बालों की संरचना मुख्य रूप से केराटिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। पर्याप्त प्रोटीन न मिलने पर बाल कमजोर हो सकते हैं। जेनेटिक कारण: परिवार में गंजेपन का इतिहास होने पर भी बाल झड़ सकते हैं।

हर बार बाल झड़ने के लिए चाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके पीछे कई अन्य कारण हो सकते हैं।

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