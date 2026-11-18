1 of 5 घंटों टीवी देखने की आदत डायबिटीज के मरीजों के लिए कितनी खतरनाक? - फोटो : AI







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Can Watching Too Much TV Damage Your Kidneys: आजकल घंटों टीवी देखना लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, लेकिन अगर आप टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं, तो यह आदत आपकी किडनी की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इस बारे में नई दिल्ली के वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. योगेश कुमार छाबड़ा ने जानकारी दी है।



डॉक्टर के मुताबिक, डायबिटीज के मरीजों को लगातार घंटों बैठकर टीवी देखने से बचना चाहिए। खासतौर पर जिन लोगों का ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं रहता, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आइए उनसे डिटेल में जानते हैं कि ज्यादा टीवी देखना डायबिटीज के मरीजों की किडनी को कैसे प्रभावित कर सकता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।



: आजकल घंटों टीवी देखना लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, लेकिन अगर आप टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं, तो यह आदत आपकी किडनी की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इस बारे में नई दिल्ली के वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. योगेश कुमार छाबड़ा ने जानकारी दी है।

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ज्यादा टीवी देखना डायबिटीज के मरीजों की किडनी के लिए क्यों है खतरनाक?



डायबिटीज के मरीजों के लिए लंबे समय तक बैठे रहना कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। जब कोई व्यक्ति लगातार कई घंटे टीवी देखता है, तो उसकी शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो सकता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ सकता है।



डॉ. योगेश कुमार छाबड़ा के अनुसार, शारीरिक गतिविधियों की कमी, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और अनियंत्रित ब्लड शुगर जैसी समस्याएं किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती हैं। डायबिटीज के मरीजों में पहले से ही किडनी डैमेज का जोखिम रहता है। ऐसे में लंबे समय तक बैठे रहने की आदत इस जोखिम को और बढ़ा सकती है।





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लगातार 3-4 घंटे टीवी देखना पड़ सकता है भारी



टीवी देखने में केवल बिताया गया समय ही नहीं, बल्कि बीच-बीच में शरीर को आराम और मूवमेंट न देना भी चिंता का विषय है। लगातार 3 से 4 घंटे तक एक ही जगह बैठे रहने से मेटाबॉलिक हेल्थ प्रभावित हो सकती है।



इसलिए डायबिटीज के मरीजों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए: हर 30 से 60 मिनट में अपनी जगह से उठें

कुछ देर टहलें और हल्की स्ट्रेचिंग करें

लगातार कई घंटे बैठकर टीवी देखने से बचें

टीवी देखते समय अनहेल्दी स्नैक्स खाने की आदत छोड़ें

रोजाना की दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियों को शामिल करें

टीवी देखने में केवल बिताया गया समय ही नहीं, बल्कि बीच-बीच में शरीर को आराम और मूवमेंट न देना भी चिंता का विषय है। लगातार 3 से 4 घंटे तक एक ही जगह बैठे रहने से मेटाबॉलिक हेल्थ प्रभावित हो सकती है।इसलिए डायबिटीज के मरीजों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए:

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किडनी को स्वस्थ रखने के लिए करें एक्सरसाइज



डायबिटीज के मरीजों को अपनी शारीरिक क्षमता और डॉक्टर की सलाह के अनुसार सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि करने का लक्ष्य रखना चाहिए।



इसके लिए आप ये गतिविधियां अपना सकते हैं: रोजाना वॉकिंग करें

हल्की एक्सरसाइज को दिनचर्या में शामिल करें

घर के छोटे-मोटे काम खुद करें

लंबे समय तक एक जगह बैठने से बचें

अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार एक्टिव रहें

नियमित शारीरिक गतिविधियां ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकती हैं।



डायबिटीज के मरीजों को अपनी शारीरिक क्षमता और डॉक्टर की सलाह के अनुसार सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि करने का लक्ष्य रखना चाहिए।इसके लिए आप ये गतिविधियां अपना सकते हैं:नियमित शारीरिक गतिविधियां ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकती हैं।

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