1 of 6 नवजात से जुड़ी कुछ अफवाहें और उनकी सच्चाई - फोटो : AI

Common Myths and Facts Every New Parent Should Know: नवजात शिशु का जन्म माता-पिता के जीवन में खुशियों के साथ कई नई जिम्मेदारियां भी लेकर आता है। खासकर पहली बार माता-पिता बने लोगों के मन में बच्चे की देखभाल, खानपान, नींद और सेहत को लेकर कई सवाल होते हैं। इस दौरान परिवार के बड़े-बुजुर्गों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से तरह-तरह की सलाह मिलती है। इनमें से कुछ बातें अनुभव पर आधारित होती हैं, तो कुछ केवल पुरानी मान्यताओं और अफवाहों पर टिकी होती हैं।



कई बार जानकारी के अभाव में नए माता-पिता इन मिथकों पर भरोसा कर लेते हैं, जो नवजात की सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि माता-पिता मिथक और सच्चाई के बीच अंतर समझें। आइए जानते हैं नवजात शिशु की देखभाल से जुड़े 10 आम मिथक और उनके पीछे छिपी वास्तविक सच्चाई, ताकि आप अपने बच्चे की बेहतर और सुरक्षित देखभाल कर सकें।

नवजात शिशु का जन्म माता-पिता के जीवन में खुशियों के साथ कई नई जिम्मेदारियां भी लेकर आता है। खासकर पहली बार माता-पिता बने लोगों के मन में बच्चे की देखभाल, खानपान, नींद और सेहत को लेकर कई सवाल होते हैं। इस दौरान परिवार के बड़े-बुजुर्गों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से तरह-तरह की सलाह मिलती है। इनमें से कुछ बातें अनुभव पर आधारित होती हैं, तो कुछ केवल पुरानी मान्यताओं और अफवाहों पर टिकी होती हैं।

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नवजात शिशु की देखभाल से जुड़े 10 आम मिथक और उनकी सच्चाई



1. मिथक: नवजात को जन्म के तुरंत बाद पानी पिलाना चाहिए



सच्चाई: छह महीने तक के शिशु को मां का दूध या डॉक्टर की सलाह के अनुसार फॉर्मूला मिल्क ही देना चाहिए। छह महीने से पहले अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती। मां के दूध में पर्याप्त पानी होता है।



2. मिथक: बच्चे को रोज नहलाना जरूरी है



सच्चाई: नवजात को रोज नहलाना जरूरी नहीं है। सप्ताह में 2-3 बार नहलाना पर्याप्त हो सकता है। हालांकि, बच्चे के चेहरे, गर्दन और डायपर वाले हिस्से की नियमित सफाई जरूरी है।





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3. मिथक: बच्चे को ठंड से बचाने के लिए कई कपड़े पहनाने चाहिए



सच्चाई: नवजात को मौसम के अनुसार कपड़े पहनाने चाहिए। जरूरत से ज्यादा कपड़े पहनाने से बच्चे का शरीर गर्म हो सकता है। बच्चे की छाती या गर्दन छूकर उसके तापमान का अंदाजा लगाया जा सकता है।



4. मिथक: नवजात को शहद चटाना फायदेमंद होता है



सच्चाई: एक साल से कम उम्र के बच्चे को शहद बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इससे बोटुलिज्म नामक गंभीर बीमारी का खतरा हो सकता है।





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5. मिथक: बच्चे को रोने देना चाहिए, इससे फेफड़े मजबूत होते हैं



सच्चाई: बच्चे का रोना उसकी जरूरत बताने का तरीका है। भूख, गीला डायपर, नींद या असहजता इसकी वजह हो सकती है। बच्चे को प्यार और सुरक्षा देना जरूरी है।



6. मिथक: नवजात के सिर की मालिश से सिर का आकार सही होता है



सच्चाई: बच्चे के सिर की हड्डियां और आकार समय के साथ स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। सिर पर जोर से मालिश करना नुकसानदायक हो सकता है।





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