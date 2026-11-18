1 of 8 प्रेग्नेंसी में भूलकर भी न खाएं ये चीजें - फोटो : AI







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Never Eat These Foods While Pregnant: प्रेग्नेंसी हर महिला के जीवन का बेहद खास दौर होता है। इस दौरान मां की सेहत के साथ गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। खासतौर पर खानपान को लेकर गर्भवती महिलाओं को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय कुछ खाद्य पदार्थ संक्रमण, फूड पॉइजनिंग और बच्चे के विकास से जुड़ी परेशानियों का जोखिम बढ़ा सकते हैं।



कई बार महिलाएं अनजाने में ऐसी चीजें खा लेती हैं, जिन्हें प्रेग्नेंसी के दौरान खाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान किन चीजों को खाने से बचना चाहिए और मां-बच्चे की बेहतर सेहत के लिए डाइट में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।



प्रेग्नेंसी हर महिला के जीवन का बेहद खास दौर होता है। इस दौरान मां की सेहत के साथ गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। खासतौर पर खानपान को लेकर गर्भवती महिलाओं को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय कुछ खाद्य पदार्थ संक्रमण, फूड पॉइजनिंग और बच्चे के विकास से जुड़ी परेशानियों का जोखिम बढ़ा सकते हैं।

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2 of 8 प्रेग्नेंसी में भूलकर भी न खाएं ये चीजें - फोटो : Adobe Stock

1. कच्चा या अधपका मांस खाने से बचें



प्रेग्नेंसी के दौरान कच्चा या अधपका मांस खाने से बचना चाहिए। इसमें साल्मोनेला, लिस्टेरिया और टॉक्सोप्लाज्मा जैसे संक्रमण फैलाने वाले जीव मौजूद हो सकते हैं। ऐसे संक्रमण गर्भवती महिला के साथ गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए चिकन, मटन और अन्य मीट को अच्छी तरह पकाकर ही खाएं।





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2. कच्चे या अधपके अंडे न खाएं



अंडे प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं, लेकिन प्रेग्नेंसी में कच्चे या अधपके अंडे खाने से बचना चाहिए। इनमें साल्मोनेला बैक्टीरिया होने का खतरा रहता है। इसलिए अंडे का सफेद और पीला हिस्सा अच्छी तरह पकने के बाद ही उसका सेवन करें।





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4 of 8 प्रेग्नेंसी में भूलकर भी न खाएं ये चीजें - फोटो : Amar Ujala

3. बिना पाश्चराइज किया हुआ दूध और चीज



गर्भवती महिलाओं को बिना पाश्चराइज किया हुआ दूध और उससे बने कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स से बचना चाहिए। इनमें लिस्टेरिया बैक्टीरिया हो सकता है, जो गर्भावस्था में गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। हमेशा पाश्चराइज्ड दूध और सुरक्षित तरीके से तैयार किए गए डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें।





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