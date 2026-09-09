हेल्थ रिस्क: फ्रोजन फूड सेहत के लिए कितना नुकसानदायक? खरीदने से पहले जरूर जानें ये बातें

Side Effects of Frozen Foods:
आज की व्यस्त जिंदगी में लोगों के पास खाना बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं होता। ऐसे में फ्रोजन फूड कई लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन गया है। बाजार में फ्रोजन पराठे, फ्राइज, नगेट्स, फ्रोजन सब्जियां, रेडी-टू-कुक स्नैक्स और कई तरह के पैकेज्ड फूड आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें बनाना आसान होता है और कम समय में खाना तैयार हो जाता है। यही वजह है कि फ्रोजन फूड का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है।
लेकिन सुविधा के साथ इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, खासकर तब जब ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन बार-बार या ज्यादा मात्रा में किया जाए। कुछ फ्रोजन और प्रोसेस्ड फूड में नमक, चीनी, सैचुरेटेड फैट और कैलोरी की मात्रा अधिक हो सकती है।
आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि फ्रोजन फूड खाने से सेहत पर क्या असर पड़ सकता है, रोजाना इसका सेवन किन समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है और फ्रोजन फूड खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
2 of 7
फ्रोजन फूड खाने से शरीर को हो सकते हैं ये नुकसान
- फोटो : AI
फ्रोजन फूड खाने के नुकसान
फ्रोजन फूड अपने आप में हमेशा नुकसानदायक नहीं होता। उदाहरण के लिए, बिना ज्यादा प्रोसेसिंग वाली कुछ फ्रोजन सब्जियां संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकती हैं। समस्या खासतौर पर अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और ज्यादा नमक, फैट या कैलोरी वाले फ्रोजन फूड के बार-बार सेवन से हो सकती है।
1. बढ़ सकता है वजन
कई फ्रोजन रेडी-टू-ईट या रेडी-टू-कुक फूड में कैलोरी और फैट अधिक हो सकता है। अगर इन्हें नियमित रूप से ज्यादा मात्रा में खाया जाए और शारीरिक गतिविधि कम हो, तो वजन बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है।
3 of 7
फ्रोजन फूड खाने से शरीर को हो सकते हैं ये नुकसान
- फोटो : AI
2. ज्यादा नमक बन सकता है परेशानी
कई पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फ्रोजन फूड में स्वाद और शेल्फ लाइफ के लिए सोडियम की मात्रा अधिक हो सकती है। बहुत ज्यादा सोडियम का सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ने से जुड़ा हुआ है।
4 of 7
फ्रोजन फूड खाने से शरीर को हो सकते हैं ये नुकसान
- फोटो : AI
3. दिल की सेहत पर असर
कुछ फ्रोजन प्रोसेस्ड फूड में सैचुरेटेड फैट और कैलोरी की मात्रा ज्यादा हो सकती है। ऐसे खाद्य पदार्थों का नियमित और ज्यादा सेवन लंबे समय में हृदय स्वास्थ्य के लिए सही नहीं माना जाता।
5 of 7
फ्रोजन फूड खाने से शरीर को हो सकते हैं ये नुकसान
- फोटो : AI
4. पोषण का संतुलन बिगड़ सकता है
अगर डाइट में ताजे फल, सब्जियां, दालें और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों की जगह बार-बार रेडीमेड फ्रोजन फूड लेने लगें, तो भोजन में जरूरी पोषक तत्वों की विविधता कम हो सकती है।