हेल्थ अलर्ट: बहुत ज्यादा प्यास और बार-बार मुंह सूखना हर बार डायबिटीज का संकेत नहीं, ये भी हो सकता है कारण

1 of 4 ज्यादा प्यास लगने की वजह - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपको भी कुछ दिनों से ज्यादा प्यास लग रही है, बार-बार मुंह सूखा रहता है? आमतौर पर इस तरह की दिक्कतों को डायबिटीज से जोड़कर देखा जाता है। डायबिटीज में ब्लड शुगर हाई रहने के कारण पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, इसके कारण आपकी प्यास भी बढ़ जाती है। पर हर बार ये डायबिटीज का ही संकेत हो ऐसे भी जरूरी नहीं है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अगर आपकी डाइट में नमक वाली चीजों की मात्रा ज्यादा है तो इसके कारण भी मुंह सूखने और ज्यादा प्यास लगने की दिक्कत बढ़ सकती है। जरूरत से ज्यादा सोडियम को पहले से ही सेहत के लिए हानिकारक माना जाता रहा है। ऐसे में अगर इस तरह के लक्षण हो रहे हैं तो अपनी डाइट पर भी ध्यान देना जरूरी है।



विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) वयस्कों के लिए रोजाना 2,000 मिलीग्राम से कम सोडियम लेने की सलाह देता है, जो लगभग एक छोटी चम्मच नमक के बराबर है। समस्या यह है कि अक्सर हम लोग नमक को सिर्फ भोजन में इस्तेमाल होने वाला नमक मान लेते हैं। पर जाने-अनजाने अचार, पापड़, नमकीन, पैकेज्ड स्नैक्स, सॉस से कहीं ज्यादा नमक शरीर में ले रहे होते हैं।

2 of 4 ज्यादा नमक खाने से होने वाली दिक्कतें - फोटो : Adobestock

ज्यादा सोडियम हो सकता है नुकसानदायक



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ज्यादा सोडियम लेने का सबसे गंभीर दुष्प्रभाव ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। लंबे समय तक ज्यादा नमक खाने से हृदय और किडनी से जुड़ी बीमारियों के जोखिम बढ़ सकता है। शरीर में ज्यादा सोडियम पानी जमा होने की स्थिति बढ़ाने लगती है, जिससे कुछ लोगों को सूजन या वजन बढ़ने जैसा बदलाव दिख सकता है। इसलिए शरीर के संकेतों के साथ अपने खाने की आदतों पर भी ध्यान देना जरूरी है।

3 of 4 बार-बार प्यास लगने का कारण - फोटो : Adobe stock

बहुत ज्यादा प्यास और मुंह सूखना



नमकीन भोजन के बाद प्यास बढ़ना आम अनुभव है। ज्यादा सोडियम शरीर के तरल पदार्थों के संतुलन को प्रभावित करता है और शरीर को पानी की जरूरत महसूस हो सकती है। हालांकि बार-बार बहुत ज्यादा प्यास लगना केवल ज्यादा नमक की वजह से नहीं होता।

डायबिटीज, डिहाइड्रेशन और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी इसके कारण हो सकती हैं। अगर प्यास लगातार असामान्य रूप से बढ़ी रहती है, तो इसके कारणों को समझने के लिए डॉक्टर से मिलकर जांच जरूर करा लें।

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4 of 4 समय रहते कराएं जांच - फोटो : Adobe stock