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चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने क्यों निकलने लगते हैं? जानें इसके पीछे की वजह

Fri, 25 Sep 2026 05:19 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Fri, 25 Sep 2026 05:19 PM IST
सार

Main Causes of Sudden Facial Bumps: अगर अचानक आपके चेहरे पर भी छोटे-छोटे दाने निकल आते हैं, तो पहले तो इसका कारण जान लें। कारण जानने के बाद जरूरत के हिसाब से उसका निदान करें। 

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Main Causes of Sudden Facial Bumps in hindi chehre par dane nikal aye to kya kare disprj
चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने क्यों निकलने लगते हैं? - फोटो : AI
Main Causes of Sudden Facial Bumps: चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने निकलना काफी परेशान करने वाला हो सकता है। कई बार लोग इसे सामान्य पिंपल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसके पीछे वजह जानना जरूरी है। 


दरअसल, चेहरे की त्वचा काफी संवेदनशील होती है और इसमें होने वाला कोई भी बदलाव कई कारणों से जुड़ा हो सकता है। ऐसे में बिना जानकारी के कोई भी क्रीम या घरेलू उपाय इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता। आखिर चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने क्यों निकलने लगते हैं और इन्हें लेकर कब सावधान होने की जरूरत है? आइए इस लेख में जानते हैं इसके बारे में और समझते हैं कि चेहरे पर ऐसे दाने निकलने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
 
Main Causes of Sudden Facial Bumps in hindi chehre par dane nikal aye to kya kare disprj
चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने क्यों निकलने लगते हैं? - फोटो : AI
चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने निकलने के कारण

ज्यादा तेल और बंद रोमछिद्र: त्वचा में सीबम यानी तेल का उत्पादन बढ़ने पर मृत त्वचा कोशिकाओं के साथ मिलकर रोमछिद्र बंद हो सकते हैं। इससे छोटे-छोटे बंप्स या पिंपल्स दिखाई दे सकते हैं।

पसीना और गर्मी: गर्म मौसम में ज्यादा पसीना आने से त्वचा पर छोटे दाने हो सकते हैं। लंबे समय तक पसीना त्वचा पर रहने से जलन और बंप्स की समस्या बढ़ सकती है।

 नए स्किन केयर प्रोडक्ट: नया फेस क्रीम, सनस्क्रीन, मेकअप या हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद अचानक दाने निकलने लगे हैं, तो प्रोडक्ट के किसी घटक से त्वचा पर प्रतिक्रिया या रोमछिद्र बंद होने की संभावना हो सकती है।

 
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चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने क्यों निकलने लगते हैं? - फोटो : AI
 हार्मोनल बदलाव: हार्मोन में बदलाव के दौरान तेल का उत्पादन बढ़ सकता है, जिससे खासकर चेहरे के कुछ हिस्सों में मुंहासे या छोटे दाने दिखाई दे सकते हैं।

 एलर्जी या त्वचा में जलन: किसी कॉस्मेटिक, साबुन, डिटर्जेंट या अन्य पदार्थ के संपर्क में आने के बाद छोटे लाल दाने, खुजली या जलन हो सकती है।

 फॉलिकुलाइटिस: बालों के रोम में सूजन होने पर छोटे-छोटे लाल या पिंपल जैसे दाने दिखाई दे सकते हैं। कुछ मामलों में इसमें खुजली या संवेदनशीलता भी हो सकती है।

 
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चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने क्यों निकलने लगते हैं? - फोटो : AI

कब डॉक्टर से संपर्क करें?

 अगर चेहरे पर निकलने वाले दाने तेजी से फैल रहे हों, उनमें ज्यादा दर्द या खुजली हो, पस निकल रही हो, चेहरे पर सूजन हो या समस्या बार-बार हो रही हो, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित है। बिना कारण जाने बार-बार दाने दबाने या अलग-अलग क्रीम लगाने से त्वचा में जलन बढ़ सकती है।
 
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चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने क्यों निकलने लगते हैं? - फोटो : AI

 त्वचा की देखभाल में रखें ध्यान

 चेहरे को बहुत ज्यादा रगड़ने से बचें और त्वचा के अनुसार हल्के क्लींजर का इस्तेमाल करें। पसीना आने के बाद चेहरा साफ करें और नए कॉस्मेटिक या स्किन केयर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले उसकी सामग्री पर ध्यान दें। दानों को बार-बार छूने या फोड़ने से भी बचना चाहिए।
 
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
 
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