चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने क्यों निकलने लगते हैं? जानें इसके पीछे की वजह

1 of 5 चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने क्यों निकलने लगते हैं? - फोटो : AI







Link Copied



Main Causes of Sudden Facial Bumps: चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने निकलना काफी परेशान करने वाला हो सकता है। कई बार लोग इसे सामान्य पिंपल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसके पीछे वजह जानना जरूरी है।



दरअसल, चेहरे की त्वचा काफी संवेदनशील होती है और इसमें होने वाला कोई भी बदलाव कई कारणों से जुड़ा हो सकता है। ऐसे में बिना जानकारी के कोई भी क्रीम या घरेलू उपाय इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता। आखिर चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने क्यों निकलने लगते हैं और इन्हें लेकर कब सावधान होने की जरूरत है? आइए इस लेख में जानते हैं इसके बारे में और समझते हैं कि चेहरे पर ऐसे दाने निकलने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने निकलना काफी परेशान करने वाला हो सकता है। कई बार लोग इसे सामान्य पिंपल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसके पीछे वजह जानना जरूरी है।

2 of 5 चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने क्यों निकलने लगते हैं? - फोटो : AI

चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने निकलने के कारण



ज्यादा तेल और बंद रोमछिद्र: त्वचा में सीबम यानी तेल का उत्पादन बढ़ने पर मृत त्वचा कोशिकाओं के साथ मिलकर रोमछिद्र बंद हो सकते हैं। इससे छोटे-छोटे बंप्स या पिंपल्स दिखाई दे सकते हैं।



पसीना और गर्मी: गर्म मौसम में ज्यादा पसीना आने से त्वचा पर छोटे दाने हो सकते हैं। लंबे समय तक पसीना त्वचा पर रहने से जलन और बंप्स की समस्या बढ़ सकती है।



नए स्किन केयर प्रोडक्ट: नया फेस क्रीम, सनस्क्रीन, मेकअप या हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद अचानक दाने निकलने लगे हैं, तो प्रोडक्ट के किसी घटक से त्वचा पर प्रतिक्रिया या रोमछिद्र बंद होने की संभावना हो सकती है।





3 of 5 चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने क्यों निकलने लगते हैं? - फोटो : AI

हार्मोनल बदलाव: हार्मोन में बदलाव के दौरान तेल का उत्पादन बढ़ सकता है, जिससे खासकर चेहरे के कुछ हिस्सों में मुंहासे या छोटे दाने दिखाई दे सकते हैं।



एलर्जी या त्वचा में जलन: किसी कॉस्मेटिक, साबुन, डिटर्जेंट या अन्य पदार्थ के संपर्क में आने के बाद छोटे लाल दाने, खुजली या जलन हो सकती है।



फॉलिकुलाइटिस: बालों के रोम में सूजन होने पर छोटे-छोटे लाल या पिंपल जैसे दाने दिखाई दे सकते हैं। कुछ मामलों में इसमें खुजली या संवेदनशीलता भी हो सकती है।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने क्यों निकलने लगते हैं? - फोटो : AI



कब डॉक्टर से संपर्क करें?



अगर चेहरे पर निकलने वाले दाने तेजी से फैल रहे हों, उनमें ज्यादा दर्द या खुजली हो, पस निकल रही हो, चेहरे पर सूजन हो या समस्या बार-बार हो रही हो, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित है। बिना कारण जाने बार-बार दाने दबाने या अलग-अलग क्रीम लगाने से त्वचा में जलन बढ़ सकती है।



विज्ञापन

5 of 5 चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने क्यों निकलने लगते हैं? - फोटो : AI