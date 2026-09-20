हार्ट हेल्थ: कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया दिल को स्वस्थ रखने के लिए हफ्ते में कितनी एक्सरसाइज जरूरी?

1 of 4 दिल की सेहत - फोटो : Amarujala.com/AI







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दुनियाभर में दिल की बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जिस तरह से लोगों की दिनचर्या और खान-पान में गड़बड़ी बढ़ती जा रही है, इसने दिल की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा कम उम्र के लोग भी अब हृदय रोगों का शिकार देखे जा रहे हैं।



दिल को स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपनी लाइफस्टाइल और खान-पान को ठीक रखने की सलाह देते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम भी हृदय को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हार्ट हेल्थ को ठीक रखने के लिए कितना व्यायाम पर्याप्त है? क्या रोज 10 मिनट चलना काफी है या फिर सभी लोगों को नियमित रूप से जिम जाना जरूरी है?

2 of 4 दिल की सेहत को ठीक रखने के लिए व्यायाम जरूरी - फोटो : Adobe stock Images

कई अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि दिल की सेहत के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोजाना जिम जाने की जरूरत है। तेज चलने, साइकिलिंग, तैराकी जैसे व्यायाम भी शरीर के सक्रिय रखने और दिल की सेहत को ठीक रखने में मददगार हो सकते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक वयस्कों को सप्ताह में कम से कम 150 से 300 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि जरूर करनी चाहिए।

इसके अलावा सप्ताह में कम से कम दो दिन मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज दिल के साथ-साथ संपूर्ण स्वास्थ्य को ठीक रखने में मददगार हो सकता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, वयस्कों के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि जरूरी है। मध्यम तीव्रता में तेज चलने जैसी गतिविधियां भी शरीर को स्वस्थ और फिट रखने में मददगार हो सकती हैं। इस तरह के अभ्यास से शरीर सक्रिय होता है और दिल की धड़कन व सांस सामान्य से तेज हो जाती है।

3 of 4 मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम - फोटो : Adobe Stock

मांसपेशियों की एक्सरसाइज भी जरूरी



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, दिल की सेहत के लिए एरोबिक व्यायाम महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको दैनिक रूप से मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम भी जरूर करने चाहिए। सप्ताह में कम से कम दो दिन मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम से आपको लाभ मिल सकता है।

वजन उठाना, रेजिस्टेंस बैंड से एक्सरसाइज करना या शरीर के वजन से की जाने वाली कुछ कसरत भी आपको लाभ दे सकते हैं।

हालांकि हमेशा अपनी उम्र, फिटनेस और स्वास्थ्य के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए।

क्षमता से अधिक व्यायाम करने से फायदे की जगह नुकसान होने का खतरा अधिक होता है।

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4 of 4 नियमित व्यायाम सेहत के लिए जरूरी - फोटो : Freepik