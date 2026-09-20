सेहत की बात: आपकी किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं? इन टेस्ट से लगा सकते हैं पता

1 of 4 किडनी की सेहत - फोटो : Amarujala.com/AI

किडनी भले ही हमारे शरीर का छोटा सा अंग है, पर इसकी हमारी सेहत में बड़ी भूमिका मानी जाती है। किडनी खून को साफ करने और शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने का काम करते हैं। किडनी रोज हमारे शरीर का सारा खून छानती है और उसमें मौजूद यूरिया, क्रिएटिनिन, टॉक्सिन्स और अतिरिक्त पानी को पेशाब के जरिए बाहर निकालती है। इतना ही नहीं, रेनिन जैसे हार्मोन और एंजाइम बनाकर किडनी ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में भी मदद करती है। ऐसे में किडनी में होने वाली किसी भी समस्या का असर संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला हो सकता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जिस तरह से हमारे खान-पान और लाइफस्टाइल में गड़बड़ी बढ़ती जा रही है, इसका किडनी की सेहत पर भी नकारात्मक असर देखा जा रहा है। किडनी की बीमारी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि शुरुआत में अक्सर लोगों को इसका पता ही नहीं चलता। कई बार इसका पता तब चलता है जब आप किसी दूसरी बीमारी की जांच के लिए टेस्ट कराते हैं।



आइए जान लेते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि किडनी स्वस्थ है या नहीं? आपको कौन से टेस्ट की जरूरत होती है?

2 of 4 किडनी की समस्याएं - फोटो : Adobe stock

किडनी की सेहत का रखें ख्याल



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, किडनी की जांच की बात आते ही सबसे पहले क्रिएटिनिन का नाम सामने आता है। क्रिएटिनिन खून में बनने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है, जिसे किडनी फिल्टर करके बाहर निकालती है। किडनी की कार्यक्षमता कम होने पर इसका स्तर बढ़ सकता है। लेकिन सिर्फ क्रिएटिनिन का स्तर देखकर किडनी की पूरी स्थिति को नहीं समझा जा सकता।



किडनी की सेहत जानने के लिए डॉक्टर आमतौर पर यह भी देखते हैं कि किडनी खून को कितनी अच्छी तरह फिल्टर कर रही है और क्या किडनी के फिल्टर से प्रोटीन पेशाब में तो नहीं जा रहा?



यही वजह है कि डॉक्टर जरूरतों के आधार पर ईजीएफआर और यूएसीआर जैसे टेस्ट कराने की भी सलाह दे सकते हैं।

3 of 4 किडनी की समस्याओं का कैसे पता लगाएं - फोटो : Freepik.com

क्रिएटिनिन बढ़ा तो नहीं रहता?



क्रिएटिनिन शरीर की मांसपेशियों के सामान्य कामकाज से बनने वाला अपशिष्ट पदार्थ है। किडनी इसे खून से निकालकर पेशाब के रास्ते बाहर करती है।

हालांकि जब किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम हो जाती है तो खून में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ने लग सकता है।

क्रिएटिनिन बढ़ने पर क्रॉनिक किडनी डिजीज औ किडनी फेलियर को खतरा हो सकता है, लेकिन सिर्फ क्रिएटिनिन लेवल देखकर किडनी की पूरी हालत का अंदाजा नहीं लगया जा सकता।

शरीर में मांसपेशियों की मात्रा जैसे कारक भी क्रिएटिनिन को प्रभावित कर सकते हैं। इसी वजह से डॉक्टर क्रिएटिनिन के आधार पर ईजीएफआर यानी एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट की भी सलाह दे सकते हैं।

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4 of 4 पेशाब की जांच - फोटो : Freepik.com